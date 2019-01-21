В благовещенском ТРЦ «Острова» проводят антитеррористические учения (фото)

В четверг, 21 марта, в благовещенском торгово-развлекательном центре «Острова» проходят крупные антитеррористические учения с участием специалистов различных ведомств. Задача тренировки – отработать действия по пресечению теракта, а также минимизации и ликвидации его последствий.

Учения проводит оперативный штаб в Амурской области – структурное подразделение Национального антитеррористического комитета (НАК). Участие приняли представители подразделений федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Росгвардии, федеральных органов специальной связи, воинских частей и соединений, ДВОКУ, правительства Амурской области, администрации Благовещенска, а также руководство и персонал торгового центра.

Всего в учениях задействовано около 600 сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и до 50 единиц автомобильной и специальной техники.

14 марта в рамках подготовки к антитеррористическим учениям аппарат оперативного штаба в Амурской области провел антитеррористическую тренировку. По легенде, в 20 часов в центральном холле комплекса «Старый город» произошел подрыв самодельного взрывного устройства, совершено вооруженное нападение и захват заложников в концертном зале Grand Arena.

Группу вооруженных людей обнаружили и ликвидировали в результате проведенного боевого мероприятия. Самодельное взрывное устройство, которое пытался заложить один из преступников на территории, прилегающей к ТРЦ, обезврежено взрывотехниками ФСБ.

В ходе тренировки сотрудники службы безопасности центра на практике отработали вопросы межведомственного информирования, организации оповещения и эвакуации людей из условно опасной зоны.

«21 марта оперативным штабом Амурской области проведены плановые антитеррористические учения на объекте с массовым пребыванием людей – в торгово-развлекательном центре "Острова". В ходе учений отработаны вопросы организации осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта, а также минимизации и ликвидации его последствий. Помимо этого, отработаны вопросы планирования, организации и осуществления контртеррористической операции. Предварительные итоги свидетельствуют о том, что все поставленные цели достигнуты, а задачи выполнены в полном объеме. В настоящее время оперативный штаб Амурской области осуществляет свою деятельность в повседневном режиме», – сообщил руководитель аппарата оперативного штаба в Амурской области Андрей Полтаробатько.

Во взаимодействии с антитеррористической комиссией Амурской области отрабатываются вопросы введения на территории Благовещенска «красного» (критического) уровня террористической опасности. На практике отрабатываются действия по блокированию объекта террористического акта, эвакуации из условно опасной зоны людей, проведению боевого мероприятия по обезвреживанию «террористов», оказанию медицинской помощи пострадавшим, ликвидации очага возгорания и обезвреживанию самодельного взрывного устройства.

Оценку действиям участников учений дадут на заседании оперативного штаба в Амурской области по окончании учений.