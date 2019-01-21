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сегодня, 11:04 0

Двум благовещенским театрам присвоили звание народного самодеятельного коллектива

Двум благовещенским театрам присвоили звание народного самодеятельного коллектива
Фото: www.rosbalt.ru

В Благовещенске два театра впервые получили звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив». Это театр-студия «Демиурги» Городского дома культуры (художественный руководитель Алексей Плахонин) и детский театр «Фантазёры» Центральной детской школы искусств (художественный руководитель Ольга Васенина).

Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоили театру-студии «Демиурги». За годы работы в театре было поставлено множество спектаклей. Театр ведет набор всех желающих от 18 лет.

Звание «Образцовый самодеятельный коллектив» было присвоено детскому театральному коллективу «Фантазёры», который существует с 2014 года. Сегодня в работе коллектива четыре спектакля и много творческих задумок. В этом году за счет средств муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска детский театр поставит спектакль «Василий Теркин».

Театральная студия «Дебют» Общественно-культурного центра (художественный руководитель Елена Коломыцына) подтвердила ранее полученное звание «Народный самодеятельный коллектив». Театральная студия «Дебют» в Общественно-культурном центре города работает 6-й год. В составе студии школьники, студенты, работающая молодёжь, взрослые в возрасте от 7 до 40 лет. Опытные педагоги обучают студийцев актёрскому мастерству, сценической речи, хореографии, вокалу. В репертуаре театральной студии «Дебют» около 40 спектаклей разных жанров, это и детские спектакли ростовых кукол, и новогодние сказки, и музыкальные спектакли разных жанров, и драматические спектакли, и комедии.

Как сообщает администрация города, областной смотр на присвоение, подтверждение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив (студия)», «Народный мастер» в Амурской области продлится до 15 июня. Областной смотр является важным событием в культурной жизни Приамурья. С 2019 года смотр проводится один раз в четыре года, его главными целями являются сохранение и развитие всех жанров народного творчества, пропаганда достижений самодеятельного любительского творчества, повышение художественного уровня коллективов, студий, мастеров.

В этом году от Благовещенска в смотре принимают участие 32 самодеятельных творческих коллектива. Ближайший конкурсный смотр состоится 23 марта в Городском доме культуры, где свои отчетные программы представят вокальные коллективы.

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