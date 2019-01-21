Амурский мошенник в Москве через интернет похитил более двух миллионов рублей

Уроженец Амурской области, проживавший без регистрации в Москве, через интернет обманывал жителей разных регионов России, предлагая продать им машины из Кореи. В результате мошенничества он «заработал» более двух миллионов рублей.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего амурчанина. Его обвиняют в мошенничестве.

Расследование установило, что мужчина, находясь в Москве, на популярном интернет-сервисе объявлений о продаже товаров размещал от имени своей компании сообщения о продаже автомобилей под заказ из Кореи. Полученные от клиентов деньги аферист похитил. От его действий пострадали три человека из Тюменской и Оренбургской областей и Республики Крым. Общая сумма причиненного им ущерба составила более двух миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемый летом 2018 года обманул жителя Республики Бурятия, пообещав ему поставить автозапчасти.

В сентябре 2018 года аферист был задержан и по решению суда заключен под стражу. Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.