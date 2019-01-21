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Опасные овощи и «молочка»: чем кормили амурских детей, проверил Роспотребнадзор

Опасные овощи и «молочка»: чем кормили амурских детей, проверил Роспотребнадзор
Фото: архив Амур.инфо

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области подвели итоги надзора за детскими учреждениями. В 2018 году специалисты провели больше 270 проверок в школах, садиках и учреждениях профессионального образования. В частности, в двух садиках были выявлены молочные продукты с бактериями группы кишечной палочки.

Во время проверок в детских организациях было исследовано больше 670 проб питьевой воды по микробиологическим показателям, примерно 580 проб воды по санитарно-химическим показателям. Кроме того, исследовались около 860 проб готовых блюд по микробиологическим показателям. 675 рационов обеда проверено на калорийность.

У специалистов возникли претензии к документам, подтверждающим безопасность пищевой продукции и посуды. Помимо этого, надзорное ведомство выявило несоответствие фактического рациона питания утвержденному меню.

«В фактическом рационе школьников недостаточно продуктов, содержащих животный белок ( творог, масло сливочное, яйцо, рыба), овощей, фруктов, сока», – сообщает управление Роспотребнадзора.

Из оборота было изъято 374,5 килограмма пищевых продуктов, из-за того, что у них был истекший срок годности и отсутствовала необходимая маркировка. С реализации специалисты сняли больше 18 килограммов фальсифицированных сыров, сливочного масла и сгущенного молока. В двух детских садах в трех пробах молочной продукции проверяющие обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В детском саду села Дипкун Тындинского района в пробе моркови производства КНР обнаружено превышение уровней нитратов. В гимназии № 2 в Тынде в моркови и картофеле китайского производства также выявлено превышение уровней нитратов. В Сковородине в школе № 3 в пробе картофеля египетского производства тоже нашли нитраты. Все вредные овощи общим объемом почти 60 килограммов изъяли из оборота и утилизировали.

Специалисты Роспотребнадзора составили 219 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов превысила 796 тысяч рублей. За неисполнение предписаний об устранении нарушений 13 дел направлено в суд.

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#дети #здоровье #образование

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Ой, обрадовались! Выявили, нашли и наказали...

    Самое "разумное" решение оштрафовать бюджетников, которые и без того едва сводят концы с концами. В эти садики и школы руководители вынуждены закупать самые дешевые продукты, чтобы хоть как-то обеспечить питание детей. Фальсификаты сыров конечно нельзя давать, а сколько стоят не фальсификаты?

    Интересно, как прошли на территорию Амурской области китайские овощи с превышением нитратов? Их что на таможне уже не проверяют, или на них Роспотребнадзор выдает липовые сертификаты? Может не с той стороны проверки начали?

    В селах легче кормить детей привозными овощами с нитратами и сертификатами, чем свежесобранными с подворий сельчан, потому что не на что крестьянину с каждым ведром картошки или огурцов ездить на сертификацию. Компот надо варить из замороженных, но сертифицированных ягод, а не с домашней смородины без сертификата. Тем более, ни копейки нельзя выдать селянину за приобретенные у него свежие овощи, ягоды, картофель, молоко. Он ведь ни чек не выдаст, ни сертификат. Ешьте дети бразильское мясо в котлетках, а потом несчастной заведующей или директору еще и Роспотребнадзор штраф припаяет за просрочку и низкие калории.

    У кого-то остались еще вопросы, почему у нас не хватает воспитателей, учителей и руководителей образовательных учреждений в сельской местности? Ладно б зарплата была тысяч по 60, а то пашут круглосуточно за двадцатку, а их же еще и штрафуют.

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    +++++++++++++++++++++

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад



    Интересно, как прошли на территорию Амурской области китайские овощи с превышением нитратов? Их что на таможне уже не проверяют, или на них Роспотребнадзор выдает липовые сертификаты? Может не с той стороны проверки начали?



    Верно, то ли ещё будет...

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