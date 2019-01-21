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сегодня, 10:35 4

В Благовещенске участились наезды на пешеходов

В Благовещенске участились наезды на пешеходов

В Благовещенске участились дорожно-транспортные происшествия, в которых получают травмы пешеходы. Зачастую водители не пропускают их при повороте на регулируемых перекрестках. В течение недели автоинспекторы будут проводить рейды.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что на дороге вы не одни! Соблюдайте правила дорожного движения независимо от того, водитель вы или пешеход», – призывают автоинспекторы. Профилактический рейд сотрудники ГИБДД в этом году проводят уже в четвертый раз. Потому что случаи наездов на пешеходов участились. Чаще всего люди попадают под колеса автомобилей, когда те поворачивают на регулируемых перекрестках. Только с начала года зарегистрировали 10 подобных ДТП. Специалисты говорят, что в прошлом году так массово водители не нарушали правила. Чаще всего от дороги отвлекают беседы с пассажирами, попытки найти какой-либо предмет в машине, разговоры по телефону.

«Одно из запоминающихся ДТП – с участием несовершеннолетнего ребенка. На регулируемом перекрестке девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель при повороте направо не предоставил преимущество движения пешеходу, совершил наезд, протащил ребенка несколько метров по дороге. Девочка была травмирована. В объяснении водитель указал, что он отвлекся на зазвонивший телефон», – рассказывает старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Самарина.

Благовещенка Наталья Иващик оказалась в подобной ситуации. Вечером 10 марта женщина шла домой, переходила перекресток Театральная – Ленина. Наталья говорит, шла по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В этот момент с Театральной на Ленина выезжало такси и сбило женщину. Сейчас сотрудники ГИБДД ведут разбирательство. «Упала, ударилась о бордюр, порвала джинсы. У меня травма колена, был сильный отек ноги, до сих пор на больничном нахожусь», – говорит Наталья.

Всего с начала 2019 года автоинспекторы зарегистрировали 25 аварий с участием пешеходов. В восьми из них травмы получили дети; два человека погибли. В трех случаях водители ехали на красный. Столько же раз автомобилисты не пропустили пешеходов, выезжая из дворов. В текущем году за непредоставление преимущества пешеходам уже оштрафованы 147 водителей.

Случается, что аварийные ситуации создают пешеходы, когда переходят дорогу в неположенном месте или по «зебре», но на красный сигнал светофора. С начала 2019 года таких насчитали восемь человек.

В текущем году в Благовещенске установят таблички, напоминающие водителям о том, чтобы они пропускали пешеходов на поворотах. Дополнительные знаки появятся на перекрестках улиц 50-летия Октября – Кольцевая, 50-летия Октября – Горького, Театральная – Зейская, Дьяченко – Игнатьевское шоссе. Их установку планируют закончить до июня. Возможно, они помогут уберечь пешеходов от травм.

Съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» провела опрос на улицах города, чтобы узнать, есть ли у благовещенских водителей и пешеходов взаимное уважение.

«Бывает, чуть ли не по ногам едет! Я с дочерью как-то шла в магазин, и меня водитель не пропустил» – вспоминает женщина.

«На Игнатьевском шоссе очень часто такое, что водители спешат. В основном это утреннее время, на работу, видимо», – предполагает девушка.

«Я тороплюсь, чтобы не сбили, чтобы у водителя не было шансов меня обогнать», – смеется девушка.

«Очень часто бывает такое, когда водитель просто машет – мол, проходите, проходите», – говорит пенсионерка.

«Я обычно пропускаю обязательно», – признается мужчина-автомобилист.

«Если пешеход переходит, его обязательно нужно пропустить, потом продолжить движение. А если пешеход бежит уже на желтый, это неправильно. Смотря какая ситуация», – считает молодой человек.

«Вот так уткнутся в телефон, капюшон наденут и идут, никого не видят, все им должны уступить. По правилам так и есть, но, как говорится: "Пешеход, умирая на пешеходном переходе, помни, что ты был прав!" Кого это устраивает, пусть так и делают», – предлагает водитель.

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#ДТП #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

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  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    1 час назад

    бедные пешеходики.

    прут как танки. из ушей провода торчат, на бошках капюшоны, шарами в смартфон втыкают и прут напрополую. даже на светофор не смотрят.

    только вчера утром одна такая чувырла пёрла на красный напротив ОКЦ, где студентов сбили. даже на звуковой сигнал чуть повернула бошку дырявую и дальше побрела. ноль эмоций.

    так и хочется "закатать". ну эти то ладно - разок шибанут, мож мозгов добавится. а взрослые?

    это ещё хуже. начиная от 50 лет видимо мозги у тёток совсем в отключку уходят.

    да, именно у тёток и бабок. за мужиками такого не видел (если только не с тётками в паре идут)

    эти вообще в любом месте в любое время года как бульдозеры по диагонали ... пиииииуууу. вообще на всех плевать хотели.

    молодёж потом (особенно дети) на это смотрят и повторяют.

    и эти тёти будут потом по форумам визжать, как путлер виноват и всё вокруг гавном усеяно.

    ещё и пеной исходят если рядом с ними на машине останавливаешься и указываешь, что светофор в 15 метрах от неё.

    а так, конечно, во всём виноваты водители. и на Чайке инвалидов сбивают тоже водители. Только инвалидов этих давно пора в наркологию за каждодневную пьянку распихать.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    55 минут назад

    В качестве шофёра смотрю на пешехода,видит ли он меня,ну а когда пешеход смотрю на водителя,видит ли он меня,вбито ещё с автошколы на театральной

  • Paola

    Paola
    36 минут назад

    Да уж, не надо про пешеходов так: они идут на зеленый и по переходу. А вот то, что водятлы потарапливают на переходах людей каждый день наблюдаю- чуть ли не на ноги накатывают. И плевать, что чел.,например, пожилой, проблема с ногами, со здоровьем, в положении или школьник. В основном не пропускают даже не из-за отвлекшего телефона и пассажира, а из-за безнаказанности ( благо, патрулей ГАИ количество сократилось и видеоловушек мало).

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