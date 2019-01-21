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сегодня, 10:35 10

По заявлению главы «Роскосмоса» Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете в СМИ

По заявлению главы «Роскосмоса» Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете в СМИ
Фото: roscosmos.ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Коммерсант».

Поводом для этого стали публикации интернет-изданий, «выражавших негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации. Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. В «Роскосмосе» ранее рассказывали об информационной атаке на госкорпорацию.

Об уголовном деле по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ», возбужденном ГУ МВД по Москве на основании заявления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «Ъ» рассказали источники в правоохранительных органах. По их словам, непосредственным поводом стали, в частности, публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал».

Расследование дела продолжается, утверждает близкий к следствию источник. Например, уже установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов размещены за рубежом.

В связи с этим дознавателем было направлено поручение для проведения проверок в рамках уголовного дела в США и Королевстве Нидерландов. Кроме того, проверки будут проведены ГУ МВД России по Москве и по линии Интерпола.

Статья, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

В «Роскосмосе» официально подтвердили факт подачи Рогозиным заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства, но комментировать ход следственных действий отказались.

По информации «Ъ», заявление гендиректора «Роскосмоса» поступило в Генпрокуратуру. Впоследствии, основываясь на статье 37 УПК РФ, заместитель генпрокурора Виктор Гринь вынес мотивированное постановление о направлении материалов в орган дознания, который, в свою очередь, должен был решить вопрос о начале уголовного преследования по фактам нарушений уголовного законодательства, выявленных Генпрокуратурой.

В итоге уголовное дело по признакам преступления, «предусмотренного в отношении неустановленного лица», было возбуждено управлением организации дознания (УОД) ГУ МВД по Москве 22 февраля. Его расследует специально сформированная группа дознания, которую возглавил начальник УОД ГУ МВД по Москве подполковник полиции Павел Милованов.

Ресурсы, перечисленные в заявлении Дмитрия Рогозина, действительно публиковали материалы, содержащие резкие обвинения в адрес гендиректора «Роскосмоса». 14 декабря 2018 года «Компромат-Урал» со ссылкой на «Руспресс» опубликовал статью, в которой говорилось, что «украденные из госказны деньги глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации», а также утверждалось, что «за взятку акционер "Ленты.ру" миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина». Материал издания «Полет в никуда» был опубликован на сайте Lenta.ru 7 декабря 2018 года, однако впоследствии удален и возвращен на сайт лишь спустя два с половиной месяца.

Тодоров позже объяснил это изданию TJ тем, что «еще раз проверили фактуру, убрали несколько абзацев с крайне оценочными суждениями, в которых, как оказалось, человек очень приукрасил действительность». В «Компромат-Урале», в свою очередь, говорят, что размещенная на сайте статья «сплошное цитирование СМИ как первоисточника». Получить комментарий «Руспресс» «Ъ» в среду не удалось. На сайте издания отмечается, что редакция предоставляет право на ответ каждому фигуранту публикаций: «Тексты ответов не редактируются и не сокращаются».

Отмечается, что ранее ни один руководитель российской космической отрасли не прибегал к столь радикальным мерам в связи с публикациями в СМИ. В конце 2018 года глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в интервью «РИА Новости» говорил, что «Роскосмос» подвергается информационной атаке. Ее цель, по его словам, заключается в желании «помешать стране вернуть лидерство в космосе» и создать образ «пожирающей федеральные деньги госкорпорации». Его позицию позже подтвердил и сам Дмитрий Рогозин, заявивший, что атака заказана конкурентами госкорпорации, а также связана с непрофессионализмом отдельных журналистов.

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#закон #космос #происшествия #СМИ

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Комментарии
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  • Валидол

    Валидол
    2 часа назад

    Дурачок - он и есть дурачок.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Валидол

    Дурачок - он и есть дурачок.



  • ay

    ay
    2 часа назад

    Обидчивый просто. Вон даже свиттер закрыл от комментов. Теперь только для "своих".

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Поводом для этого стали публикации в СМИ, «выражавшие негативную оценку деятельности» Рогозина на его посту.

    В ноябре 2018 года в Генпрокуратуре заявили, что ​из-за нарушений в работе «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала следственные органы проверяют и могут открыть новые уголовные дела. Тогда же глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных средств. «На счетах они не использованы месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано», — говорил Кудрин.

    Рогозин в интервью РБК посоветовал Генпрокуратуре и Счетной палате «действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо».

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/20/03/2019/5c927b8a9a794732dd4e6a1b?from=from_main

    Жалобщик указывает Генпрокуратуре и Счётной палате, что им делать?))) По сути факты ему привели о его деятельности.

    Так сказать хек к носу подвели, какой он эффективный специалист.

  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Какое недоразумение, оказывается на космодроме под руководством Рогозина ни копейки не пропало и все кругом врут. Как же он ждал нового закона, терпел нападки и клевету, но теперь можно подавать в суд на всех врагов светлого будущего космической индустрии РФ.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Закон принят, настало время показательных порок...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Закон принят, настало время показательных порок...



    Лучше бы ворье сажали с полной конфискацией.

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Чмо свинорылое, оно и в африке чмо свинорылое! Батутная крыса!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Myxira

    Закон принят, настало время показательных порок...



    УК РФ Статья 128.1. Клевета

    (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

    Ммм? на дворе 2019

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