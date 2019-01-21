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сегодня, 10:10 1

Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на действующие договоры

Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на действующие договоры
Фото: www.amur.info

Президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения «ипотечных каникул» на уже действующие договоры. Он заявил об этом на совещании с членами правительства.

«Люди восприняли предложение об "ипотечных каникулах" так, что эти "каникулы" будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты, – отметил президент. – Но, как говорят, слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде».

Президент отметил, что это нужно сделать в порядке исключения. По его словам, такуую позицию разделяет и Центробанк России. Путин выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение, сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что озвучил инициативу об «ипотечных каникулах», выступая с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что по общему правилу действующее законодательство не предусматривает возможность обратной силы нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об «ипотечных каникулах» к уже заключенным договорам. «К сожалению, такой оговорки мы не сделали, это отчасти и моя вина», – признал российский лидер.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке обратной силы.

«Закрепление нормы в части "ипотечных каникул" – очень важное и своевременное решение в части дальнейшего распространения ипотечного кредитования в РФ, – сказал он. – Поэтому мы, безусловно, поддержим это решение относительно распространения законопроекта на действующие договоры ипотечного кредитования».

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

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