Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:04 1

На выставке «Останови огонь!» амурчане почувствуют, как под ногами горит земля

На выставке «Останови огонь!» амурчане почувствуют, как под ногами горит земля
Фото: firevolonter.ru

С 25 по 31 марта Амурская область принимает всероссийскую выставку добровольных лесных пожарных. Выставка «Останови огонь!» создана в Москве в рамках федеральной информационной кампании, которая направлена на снижение числа природных пожаров в России.

Выставка открывается 25 марта в благовещенской молодежной библиотеке имени Чехова в 12:00 по адресу: улица Комсомольская, 3. После открытия ее могут посещать все желающие ежедневно с 9:00 до 21:00 до 31 марта, посещение бесплатное.

Как пояснили Амур.инфо в молодежной библиотеке имени Чехова, дети и взрослые смогут побывать на фотовыставке, посмотреть тематические фильмы, с помощью очков виртуальной реальности увидеть и понять, как себя чувствует ежик после пожара и как под ногами горит земля. Амурчане узнают, как огнеборцы тушат пожары. Также им разрешат примерить обмундирование и посмотреть оборудование защитников леса.

«Природные пожары ежегодно уничтожают в стране миллионы гектаров леса, сгорают сельскохозяйственные поля и деревни, гибнут звери, птицы и люди. Амурская область знает об этой беде не понаслышке. 2018 год стал одним из самых разрушительных по количеству пожаров и выгоревших площадей. На выставке представят кадры того, что происходит после поджогов травы, брошенной сигареты или непотушенного костра», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Амурской области и агентства стратегических инициатив.

Просмотров всего: 356

#культура #областная власть #пожары

распечатать


Культура

Народная группа «Криницы» из села Садовое отметила 10-летие
Общество 2

Больше 2 800 сирот в Амурской области ждут жилья
Культура

Двум благовещенским театрам присвоили звание народного самодеятельного коллектива
Культура

На следующей неделе Благовещенск ждет «Культурный минимум»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь