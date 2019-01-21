На выставке «Останови огонь!» амурчане почувствуют, как под ногами горит земля

С 25 по 31 марта Амурская область принимает всероссийскую выставку добровольных лесных пожарных. Выставка «Останови огонь!» создана в Москве в рамках федеральной информационной кампании, которая направлена на снижение числа природных пожаров в России.

Выставка открывается 25 марта в благовещенской молодежной библиотеке имени Чехова в 12:00 по адресу: улица Комсомольская, 3. После открытия ее могут посещать все желающие ежедневно с 9:00 до 21:00 до 31 марта, посещение бесплатное.

Как пояснили Амур.инфо в молодежной библиотеке имени Чехова, дети и взрослые смогут побывать на фотовыставке, посмотреть тематические фильмы, с помощью очков виртуальной реальности увидеть и понять, как себя чувствует ежик после пожара и как под ногами горит земля. Амурчане узнают, как огнеборцы тушат пожары. Также им разрешат примерить обмундирование и посмотреть оборудование защитников леса.

«Природные пожары ежегодно уничтожают в стране миллионы гектаров леса, сгорают сельскохозяйственные поля и деревни, гибнут звери, птицы и люди. Амурская область знает об этой беде не понаслышке. 2018 год стал одним из самых разрушительных по количеству пожаров и выгоревших площадей. На выставке представят кадры того, что происходит после поджогов травы, брошенной сигареты или непотушенного костра», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Амурской области и агентства стратегических инициатив.