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Астана сменила имя: столица Казахстана теперь называется Нурсултан

Астана сменила имя: столица Казахстана теперь называется Нурсултан
Фото: Википедия

Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА Новости. Инициатива смены названия принадлежит новому главе государства Жомарту Токаеву, который и должен подписать документ.

Утром 20 марта Токаев принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан. Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Как пишет ТАСС, в честь Назарбаева переименуют улицы в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Атырау и Шимкенте. Сообщения о переименованиях продолжают поступать из разных уголков Казахстана.

19 марта Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Нашумевшее решение о переименовании Астаны затронуло не только Казахстан. Российские Telegram-каналы решили оригинальным образом отметить это событие и также сменили названия в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Теперь на просторах Telegram многие крупные каналы подхватывают тренд. В свои названия они добавляют «Нурсултан». Так, «Караульный» стал «Нурсултаном Караульным», «Следак шепнул» – «Нурсултан шепнул» и так далее, сообщает 360tv.ru.

«Сам Назарбаев в курсе, что он такую волну создал?» — говорится в одном из репостов канала «Нурсултан Караульный».

Просмотров всего: 935

#политика

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    ну а что же благодарные роиссяне молчат?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Ещё один султанат появился.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Смотрела заявление Назарбаева. Речь длинная и, понятно, что читал... но ведь и капли маразма нет: все четко, ясно, осознанно, а человеку 79 лет - молодец!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Myxira

    Смотрела заявление Назарбаева. Речь длинная и, понятно, что читал... но ведь и капли маразма нет: все четко, ясно, осознанно, а человеку 79 лет - молодец!



    Это потому, что он свой народ уважает и не боится здороваться с простым населением без охраны. И двойников и тройников не имеет.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    думаю Москва никогда не станет "Владимиром"(((

  • Odissey

    Odissey
    2 часа назад

    ну город Владимир уже есть, хотя можно назвать город Владимир Владимирович, есть же пос. Ерофей Павлович )

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Что уж там по имени отчеству, можно прям по фамилии

  • Tehnik

    Tehnik
    2 часа назад

    В любом случае этот диктатор понесёт наказание

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Казахский народ в шоке. Это сейчас во всём мире надо документацию по переименованию Астана в Нурсултан менять, это сколько средств из бюджета будет потрачено на эту глупость. А это и новые дороги и сады и школы и медицина и т.д. Лучше бы в эти сферы деньги вложили, чем в очередное название.

  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://my.su/press

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ольга лебедева

    Казахский народ в шоке. Это сейчас во всём мире надо документацию по переименованию Астана в Нурсултан менять, это сколько средств из бюджета будет потрачено на эту глупость. А это и новые дороги и сады и школы и медицина и т.д. Лучше бы в эти сферы деньги вложили, чем в очередное название.



    Чё с них взять? Азиаты-с. Дикие люди. Байство - оно такое. Толи дело цивилизованные соседи.

  • pishi-chitai

    pishi-chitai
    2 часа назад

    Дорогие нурсултанчане!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    ay

    ольга лебедева

    Казахский народ в шоке. Это сейчас во всём мире надо документацию по переименованию Астана в Нурсултан менять, это сколько средств из бюджета будет потрачено на эту глупость. А это и новые дороги и сады и школы и медицина и т.д. Лучше бы в эти сферы деньги вложили, чем в очередное название.



    Чё с них взять? Азиаты-с. Дикие люди. Байство - оно такое. Толи дело цивилизованные соседи.



    Я бы не сказала, что они дикие люди. У меня все друзья казахи и монголы. Очень даже адекватные, хорошие люди.

  • PAM

    PAM
    2 часа назад

    старики крадут вашу молодость, лучшие годы вы отдаете людям, у которых СССР в голове

  • ay

    ay
    1 час назад

    ольга лебедева

    ay

    ольга лебедева

    Казахский народ в шоке. Это сейчас во всём мире надо документацию по переименованию Астана в Нурсултан менять, это сколько средств из бюджета будет потрачено на эту глупость. А это и новые дороги и сады и школы и медицина и т.д. Лучше бы в эти сферы деньги вложили, чем в очередное название.



    Чё с них взять? Азиаты-с. Дикие люди. Байство - оно такое. Толи дело цивилизованные соседи.



    Я бы не сказала, что они дикие люди. У меня все друзья казахи и монголы. Очень даже адекватные, хорошие люди.



    Во-первых, это был сарказм. Тем не менее, факт: столицу собрались переименовать. Такое вот чино- старо- и прочее почитания. У азиатов это развито, что у корейцев, что у узбеков и т.д.

    Во-вторых, охотно верю, что добрые, умные, отзывчивые и просто хорошие люди встречаются и среди казахов, китайцев и прочих народов.

    В -третьих, даже у цивилизованных соседей (не азиатов внешне). Нет-нет да и случается подобное.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Baska

    Что уж там по имени отчеству, можно прям по фамилии



    ВВП! Граждане ввповчане... или ввповцы...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Преемника посадил, в историю себя записал, можно на пенсию.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Стратегически правильно переименовали. Слово "астана" на арабском означает: "могила, захоронение, мавзолей". Не будет в будущем дурных ассоциаций у мирового мусульманского сообщества. А Нурсултан - "нур", с арабского - свет, султан - и так понятно. Подходящее для столицы государства название.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Baska

    Что уж там по имени отчеству, можно прям по фамилии



    ВВП! Граждане ввповчане... или ввповцы...



    Это где или куда? Или население уже там?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Жирнов Павел

    Стратегически правильно переименовали. Слово "астана" на арабском означает: "могила, захоронение, мавзолей". Не будет в будущем дурных ассоциаций у мирового мусульманского сообщества. А Нурсултан - "нур", с арабского - свет, султан - и так понятно. Подходящее для столицы государства название.



    Алмату ...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Как же теперь "Астана КаиЗет"? Непорядок!))

    Про бюджетные деньги - соглашусь, но...

    Про уважение - это да. Нам ещё расти и расти.

    Читала и смотрела как он Астану создал. Очень уважаю Назарбаева. Это его личное достижение. Это его Детище. Думаю, правильно детям давать своё имя. А вот если ты не родил этот город, то это не правильно.

    Питер создал и возвысил Пётр I, а не Ленин (чтобы было понятнее). Астану создал с нуля Нурсултан, красивый просторный город, который появился в степи!!! И за пару десятков лет переплюнул по численности населения бывшую столицу! Это очень сильно!

  • Сын маминой подруги

    Сын маминой подруги
    1 час назад

    И за пару десятков лет переплюнул по численности населения бывшую столицу!

    C какого перепуга? Алма-Аты куда больше по населению.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Жирнов Павел

    Стратегически правильно переименовали. Слово "астана" на арабском означает: "могила, захоронение, мавзолей". Не будет в будущем дурных ассоциаций у мирового мусульманского сообщества. А Нурсултан - "нур", с арабского - свет, султан - и так понятно. Подходящее для столицы государства название.



    Акмола - белая могила, прежнее название Астаны. А нынешнее - Астана, дословно - порог, принято переводить, как столица. Арабский же - семитская языковая группа?...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    inoyдумаю Москва никогда не станет "Владимиром"(((


    Владимиром не станет, а Вованом... почему бы и нет?

    А Питер можно в Димон переименовать, ну чтобы соблюсти двуумвират власти.

  • добренький

    добренький
    45 минут назад

    Москву назовут ПУТИНА.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    44 минуты назад

    Жирнов Павел

    Стратегически правильно переименовали. Слово "астана" на арабском означает: "могила, захоронение, мавзолей". Не будет в будущем дурных ассоциаций у мирового мусульманского сообщества. А Нурсултан - "нур", с арабского - свет, султан - и так понятно. Подходящее для столицы государства название.



    Казахи говорят, что у них в переводе Астана, если дословно, означает столица, ну никак не могила.

  • V.M.

    V.M.
    43 минуты назад

    ПОЛИТИКА

    Казахстанцы выступили против переименования АстаныМосковский Комсомолец 01:43

    Инфо24 фото

    Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы. Свое мнение по поводу нового названия «Нарсултан» они выразили в петиции. По словам местных жителей, переименование столицы потребует огромных вложений бюджетных средств.

    Читать в источнике

    Казахстанцы запротестовали из-за переименования Астаны в честь Назарбаева

    Lenta.ru01:18

    Казахстанцы выступили против переименования Астаны

  • КП

    КП
    32 минуты назад

    vertex

    Myxira

    Смотрела заявление Назарбаева. Речь длинная и, понятно, что читал... но ведь и капли маразма нет: все четко, ясно, осознанно, а человеку 79 лет - молодец!



    Это потому, что он свой народ уважает и не боится здороваться с простым населением без охраны. И двойников и тройников не имеет.



    Рабочих он расстреливал только так. Да и вот только войны на его территории не было, а так среденевековый султанат, со всеми вытекающими. Русских там так же выживают, как со всех республик бывшего СССР.

  • vertex

    vertex
    29 минут назад



    Русских там так же выживают, как со всех республик бывшего СССР.



    Гарант озаботился этим?

  • КП

    КП
    17 минут назад

    vertex



    Русских там так же выживают, как со всех республик бывшего СССР.



    Гарант озаботился этим?



    Гарант готов расцеловать всех, кто ему хотя бы улыбнулся. Над ним в мире уже просто элеметарно стебуться все кому не лень. Только щёки умеет надувать, да законы об оскорблении чувств некоторых издавать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    11 минут назад

    Сын маминой подруги

    И за пару десятков лет переплюнул по численности населения бывшую столицу!

    C какого перепуга? Алма-Аты куда больше по населению.



    Извините, попутала))



    Но ещё лет 15 и может переплюнуть



    Астана́ - Статус города-миллионера достиг в июне 2017 года, когда население составило 1 002 874 жителя



    Алма́-Ата́ - По данным на 1 января 2019 года население города — 1 854 556 человек



    Спасибо за ликбез



  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    9 минут назад

    Никто не знает, где купить билеты в Путинбург или Путинград?

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