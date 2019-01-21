Астана сменила имя: столица Казахстана теперь называется Нурсултан

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Утром 20 марта Токаев принял присягу, пообещал придерживаться устоявшегося курса и предложил переименовать Астану в Нурсултан. Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

Как пишет ТАСС, в честь Назарбаева переименуют улицы в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Атырау и Шимкенте. Сообщения о переименованиях продолжают поступать из разных уголков Казахстана.

19 марта Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Нашумевшее решение о переименовании Астаны затронуло не только Казахстан. Российские Telegram-каналы решили оригинальным образом отметить это событие и также сменили названия в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Теперь на просторах Telegram многие крупные каналы подхватывают тренд. В свои названия они добавляют «Нурсултан». Так, «Караульный» стал «Нурсултаном Караульным», «Следак шепнул» – «Нурсултан шепнул» и так далее, сообщает 360tv.ru.

«Сам Назарбаев в курсе, что он такую волну создал?» — говорится в одном из репостов канала «Нурсултан Караульный».