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сегодня, 09:38 5

В Благовещенске разыскивается водитель, сбивший инвалида

В Благовещенске разыскивается водитель, сбивший инвалида
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья произошло ДТП – автомобилист сбил пешехода, который передвигался на инвалидной коляске по краю дороги. Наезд случился в понедельник, 18 марта, около 17:15, в районе дома № 315 по улице Чайковского.

С места ДТП водитель скрылся. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Информацию принимают в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-999-165-32-64 или в дежурной части регионального управления ГИБДД по номеру 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – напоминают автоинспекторы.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Не оправдываю водителя, но в районе Чайковского 315 ну никак не по краю проезжей части передвигаются на колясках, а по самой проезжей части. В плохих погодных условиях, в вечернее или ночное время суток их вполне возможно увидеть не сразу.

    Там просто необходим тротуар.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    там надо поставить временный пост, реально ночью страшно ездить, понимаю им надо куда-то ездить, гулять, но они бывают и бухие, создают серьезные трудности, а фура с хладокомбината выйдет и не увидит его???

  • Ser_86

    Ser_86
    2 часа назад

    Освещение на этом участке очень нужно. Эти инвалиды на своих колясках сначала калдырят на остановке, потом рассекают по всей дороге без опознавательных знаков. Одного только видел с наклейкой светоотражающей на одежде или коляске. Остальные одетые во всё тёмное всегда появляются на дороге неожиданно. Их вообще не видно, особенно если встречка фарами слепит.

    Плюс никто из водителей там не соблюдает скоростной режим.

    Поставьте фонари освещения!

  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://my.su/press

  • Ekaterinatt

    Ekaterinatt
    28 минут назад

    они толпами выезжают на проезжую часть и спокойно едут по ней, и это не нормально! надо им объяснять что так нельзя, иначе будут страдать. Может у них нет совсем инстинкта самосохранения, и считают что терять нечего.

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