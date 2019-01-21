В Благовещенске разыскивается водитель, сбивший инвалида

В областном центре Приамурья произошло ДТП – автомобилист сбил пешехода, который передвигался на инвалидной коляске по краю дороги. Наезд случился в понедельник, 18 марта, около 17:15, в районе дома № 315 по улице Чайковского.

С места ДТП водитель скрылся. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Информацию принимают в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-999-165-32-64 или в дежурной части регионального управления ГИБДД по номеру 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – напоминают автоинспекторы.