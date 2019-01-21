Как сэкономить на бензине: 8 эффективных способов

Непрерывное повышение цен на нефтепродукты прямым образом сказывается на стоимости топлива для транспортных средств массового пользования. Это побуждает автолюбителей находить методы снижения расходов топлива. Методы, применяемые для снижения расхода бензина, должны быть не только эффективными, но и не навредить деталям машины.

Без внедрения каких-либо технических элементов реально сэкономить на энергоносителе до 50 %.

1 Плавное торможение Резкие торможения и старты однозначно приводят к перерасходу топлива, поэтому при езде следует соблюдать дистанцию и избегать резких движений на дороге.

2 Отказ от комфорта Стремясь к экономии, многие водители отказывают себе в комфорте. Это не лишено смысла – включенный кондиционер увеличивает на четверть расход топлива. Стоит упомянуть, что непрерывно работающая аудиосистема потребляет до 10 % лишнего источника энергии. Однако указанные показатели получены путем исследований с одновременным обогревом. Реально же наибольший процент перерасхода дает включенная печка и подогрев сидений. Используя дозированное отопление и отказ от высокотемпературного режима работы печки позволят существенно снизить частоту дозаправок авто.

3 Тюнинг тратит бензин Любые декоративные детали на автомобиле, которые устанавливают любители тюнинга, ухудшают аэродинамику движения и, следовательно, ведут к большим затратам топлива. Перегруз также работает в сторону увеличения энергозатрат.

4 Встроенные функции экономии Некоторые автомобили оснащены функцией экономичной езды. Ее использование даст до 30 % экономии горючего.

5 Можно ли сэкономить с газовой установкой? Даже учитывая то, что газовый двигатель потребляет больший объем топлива по сравнению с бензиновым, цена на газ все-таки дает преимущество владельцам автомобилей с ГБО в плане стоимости заправок. Сэкономить иногда удается на 50 %. Однако нюансы установки газобаллонного оборудования также есть. Во-первых, придется пожертвовать запаской, поскольку ее место займет баллон с газом. Кроме того, установка ГБО на автомобиль окупится лишь спустя год пользования, и то при условии, что суммарный пробег составит не менее 24 тысяч километров.

6 Регулярный ремонт машины Нередкой причиной перерасхода горючего является накопление нагара на свечах зажигания. Его наличие не только создает помехи воспламенению смеси бензина и воздуха при работе двигателя, но и увеличивает потребление топлива на 20-50 %. Контроль состояния шин также поможет взять расходы под контроль. Шина, которая приспущена, увеличивает нагрузку на ходовую часть, изнашивается быстрее и увеличивают топливные затраты. Рисунок протектора также влияет на объемы потребляемого горючего; оптимально подобранные колеса экономят до 5 %.

7 Постоянный осмотр автомобиля на СТО Вышедшие из строя детали вызывают перерасход топливных материалов. Более крупные изношенные детали, такие как двигатель, увеличивают потребление топлива на треть.

Для быстрого нагрева двигателя в холодное время года можно использовать специальное одеяло. Это позволит сэкономить энергоноситель на нагрев, а также позволит дольше сохранить тепло в деталях машины.