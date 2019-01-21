Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 6

Как сэкономить на бензине: 8 эффективных способов

Содержание

1. Плавное торможение

2. Отказ от комфорта

3. Тюнинг тратит бензин

4. Встроенные функции экономии

5. Можно ли сэкономить с газовой установкой?

6. Регулярный ремонт машины

7. Постоянный осмотр автомобиля на СТО

8. Другие способы сэкономить топливо

Как сэкономить на бензине: 8 эффективных способов
Фото: Изображение Brett Hondow с сайта Pixabay

Непрерывное повышение цен на нефтепродукты прямым образом сказывается на стоимости топлива для транспортных средств массового пользования. Это побуждает автолюбителей находить методы снижения расходов топлива. Методы, применяемые для снижения расхода бензина, должны быть не только эффективными, но и не навредить деталям машины.

Без внедрения каких-либо технических элементов реально сэкономить на энергоносителе до 50 %.

1

Плавное торможение

Резкие торможения и старты однозначно приводят к перерасходу топлива, поэтому при езде следует соблюдать дистанцию и избегать резких движений на дороге.

2

Отказ от комфорта

Стремясь к экономии, многие водители отказывают себе в комфорте. Это не лишено смысла – включенный кондиционер увеличивает на четверть расход топлива. Стоит упомянуть, что непрерывно работающая аудиосистема потребляет до 10 % лишнего источника энергии. Однако указанные показатели получены путем исследований с одновременным обогревом. Реально же наибольший процент перерасхода дает включенная печка и подогрев сидений. Используя дозированное отопление и отказ от высокотемпературного режима работы печки позволят существенно снизить частоту дозаправок авто.

3

Тюнинг тратит бензин

Любые декоративные детали на автомобиле, которые устанавливают любители тюнинга, ухудшают аэродинамику движения и, следовательно, ведут к большим затратам топлива. Перегруз также работает в сторону увеличения энергозатрат.

4

Встроенные функции экономии

Некоторые автомобили оснащены функцией экономичной езды. Ее использование даст до 30 % экономии горючего.

5

Можно ли сэкономить с газовой установкой?

Даже учитывая то, что газовый двигатель потребляет больший объем топлива по сравнению с бензиновым, цена на газ все-таки дает преимущество владельцам автомобилей с ГБО в плане стоимости заправок. Сэкономить иногда удается на 50 %. Однако нюансы установки газобаллонного оборудования также есть. Во-первых, придется пожертвовать запаской, поскольку ее место займет баллон с газом. Кроме того, установка ГБО на автомобиль окупится лишь спустя год пользования, и то при условии, что суммарный пробег составит не менее 24 тысяч километров.

6

Регулярный ремонт машины

Нередкой причиной перерасхода горючего является накопление нагара на свечах зажигания. Его наличие не только создает помехи воспламенению смеси бензина и воздуха при работе двигателя, но и увеличивает потребление топлива на 20-50 %.

Контроль состояния шин также поможет взять расходы под контроль. Шина, которая приспущена, увеличивает нагрузку на ходовую часть, изнашивается быстрее и увеличивают топливные затраты. Рисунок протектора также влияет на объемы потребляемого горючего; оптимально подобранные колеса экономят до 5 %.

7

Постоянный осмотр автомобиля на СТО

Вышедшие из строя детали вызывают перерасход топливных материалов. Более крупные изношенные детали, такие как двигатель, увеличивают потребление топлива на треть.

Для быстрого нагрева двигателя в холодное время года можно использовать специальное одеяло. Это позволит сэкономить энергоноситель на нагрев, а также позволит дольше сохранить тепло в деталях машины.

8

Другие способы сэкономить топливо

Качественное горючее потребляется в разы медленнее, чем смесь дешевле со скудным составом. При использовании низкокачественного бензина увеличивается время впрыска топливной форсунки, что приводит к существенному перерасходу.

Объединившись с другом, можно поочередно использовать автомобиль для своих нужд. Это сократит количество выездов и, соответственно, стоимость дозаправки.

Внимательно относясь к состоянию авто и обращению с ним, можно добиться существенного снижения трат на его заправку.

Фото: pixabay.com

Просмотров всего: 1280

#карточки #бензин

распечатать


Общество 4

Как сделать питание здоровым: исправляем ситуацию за 4 шага
Общество 4

Как бюджетно отдохнуть в отпуске: 11 подсказок экономии денег
Экономика 6

Правительство РФ придумало способ снизить цену бензина на Дальнем Востоке
Общество

Сеть АЗС ННК порадовала своих клиенток
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

    рабочий способ - быть дагестанцем https://govoritmoskva.ru/news/188533/ остальное для нищебродов с советом "вытирайте опу пальцем, экономьте на бумаге"

  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

    теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/press

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    высосано из пальца

    плавно газ + плавно тормоз = экономия топлива

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    Без внедрения каких-либо технических элементов реально сэкономить на энергоносителе до 50 %.



    Есть способ реально сэкономить на энергоносителе до 100%:

    1. продать автомобиль

    2. купить велосипед.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Ждём следующий материал на амур.инфо: Как сэкономить на еде.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    52 минуты назад

    Расход на кондиционер 5% а не четверть, зачем так вводить в заблуждение?

    А подогрев сидений и отопление салона в наших реалиях вообще ни разу не комфорт, а необходимость.

    Автомобиль на газе, это автомобиль, который может ездить только в городе и слегка за городом. Нигде, кроме Благовещенска нет автозаправки газом.

    Регулярное СТО сколько в год обойдется? 500 руб одно СТО, регулярно, это сколько раз? Ну пусть 4. И при этом ничего не нашли, но зато облегчили карман на 2 тысячи. Что равно почти 50 литрам бензина. Сомнительная экономия какая-то. Опытный водитель кстати и без сто может определить, что появились какие то неисправности.

    И кстати, забыли написать про пристраивание за впереди идущим авто, чтоб снизить сопротивление, якобы тоже так бенз экономится. Хотя езда такая тратит очень много нервов. Но то же нервы, их же в магазине не продают, поэтому они не дорожают.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь