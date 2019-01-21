Началось соединение первого трансграничного моста через Амур

В полночь российские строители состыковали российскую и китайскую части моста, проложив между ними последнюю поперечную перекладину в 132 метра, сообщает Вiang.ru.

Процесс только начался. Окончательно железнодорожный мост соединят, когда все поперечные стальные конструкции будут установлены. Это должно произойти на днях.

Стыковку отметят праздничной церемонией, которую планируется провести в начале апреля. Мост, связывающий Тунцзян и Нижнеленинское – это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина – 2 209 метров, 309 из которых приходится на российскую сторону. Строительство началось в 2014 году. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.

По мосту в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.