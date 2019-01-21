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сегодня, 09:22 6

Началось соединение первого трансграничного моста через Амур

Началось соединение первого трансграничного моста через Амур
Фото: biang.ru

Ночью в среду, 20 марта, началось соединение первого трансграничного моста через Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское (Еврейская автономная область) – Тунцзян (КНР). Окончательно две части моста соединят в конце марта – начале апреля.

В полночь российские строители состыковали российскую и китайскую части моста, проложив между ними последнюю поперечную перекладину в 132 метра, сообщает Вiang.ru.

Процесс только начался. Окончательно железнодорожный мост соединят, когда все поперечные стальные конструкции будут установлены. Это должно произойти на днях.

Стыковку отметят праздничной церемонией, которую планируется провести в начале апреля. Мост, связывающий Тунцзян и Нижнеленинское – это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина – 2 209 метров, 309 из которых приходится на российскую сторону. Строительство началось в 2014 году. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.

По мосту в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

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#Китай #строительство #торговля #транспорт

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Комментарии
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  • full

    full
    3 часа назад

    Погранца то хоть одного поставили?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    сейчас хлынут нитратные фрукты-овощи в замен на лес, сою, воду, ягоду, мед(((((

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Продажа родины оптом прет

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    Щас китайцы набигут, бяда-бяда

  • ay

    ay
    2 часа назад

    На открытие моста президент РФ приехать просто обязан - "руиски с китайца - блатья на век".

  • stepannesterov

    stepannesterov
    2 часа назад

    теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/press

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