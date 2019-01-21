Началось соединение первого трансграничного моста через Амур
Ночью в среду, 20 марта, началось соединение первого трансграничного моста через Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское (Еврейская автономная область) – Тунцзян (КНР). Окончательно две части моста соединят в конце марта – начале апреля.
В полночь российские строители состыковали российскую и китайскую части моста, проложив между ними последнюю поперечную перекладину в 132 метра, сообщает Вiang.ru.
Процесс только начался. Окончательно железнодорожный мост соединят, когда все поперечные стальные конструкции будут установлены. Это должно произойти на днях.
Стыковку отметят праздничной церемонией, которую планируется провести в начале апреля. Мост, связывающий Тунцзян и Нижнеленинское – это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина – 2 209 метров, 309 из которых приходится на российскую сторону. Строительство началось в 2014 году. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов.
По мосту в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.
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