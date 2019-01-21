В полиции Благовещенска рассказали о мерах борьбы с любителями выпить за рулем

В Благовещенске стали чаще привлекать к ответственности любителей покататься за рулем в пьяном виде. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования не поможет избежать наказания. Злостные нарушители могут лишиться не только автомобиля, но и свободы – такие случаи уже были.

«За 2018 год в суд отделом дознания были направлены 1 038 уголовных дел. Из них 417 предусмотрены статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"», – говорит заместитель начальника отдела дознания МО МВД России «Благовещенский», подполковник полиции Алексей Шкарбан.

Если водитель, задержанный пьяным, уже привлекался за такое же нарушение, то его привлекут не к административной, а уже к уголовной ответственности. «Таких дел становится все больше. Изменения в Уголовный кодекс были внесены в 2015 году. Ранее мы в основном сталкивались с большим объемом дел по ранее привлеченным к административной ответственности. Сейчас же у нас есть лица, которые уже привлечены к ответственности по обвинительному приговору суда. Должных выводов они не сделали и вновь совершили аналогичное преступление», – продолжает Алексей Анатольевич.

Заставить нарушителя задуматься призваны такие меры, как запрет определенных действий. Его используют при наличии у обвиняемого неисполненного административного наказания при совершении нового преступления. «Эти меры используются в отношении граждан, которые каким-либо образом препятствуют производству по уголовному делу, что влечет неисполнение приговора суда, либо, находясь под следствием, будучи уведомленными о том, что в отношении них возбуждено уголовное дело – а то и не одно, – они вновь совершают аналогичные преступления», – объясняет подполковник Шкарбан.

Раньше такие упорные злодеи ничего не боялись и вновь садились за руль пьяными, даже лишившись водительских удостоверений. Сейчас суд может запретить такому гражданину не только управление транспортными средствами, но и обяжет его своевременно являться по вызову дознавателя. Эта мера позволяет сократить сроки расследования, чтобы побыстрее передать материалы уголовного дела в суд.

Кроме того, в рамках уголовного дела, в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса, может быть наложен арест на имущество подозреваемых. У пьяного водителя, который уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения, могут забрать принадлежащую ему машину. Автомобиль увезут на арестплощадку, после чего собственник не сможет ни продать его, ни подарить кому-то другому. Машине придется подождать, пока ее хозяин не выплатит штраф.

«За 2019 год уже возбуждено 78 уголовных дел, 48 дел направили в суд. Это данные только по Благовещенску и Благовещенскому району», – подчеркивает Алексей Шкарбан. Работа идет, результат виден: недавно суд вынес обвинительный приговор злостному нарушителю, который не раз привлекался к административной и даже уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В итоге осужденный получил полтора года колонии строгого режима.

«Любой пьяный водитель, находясь за рулем, может совершить тяжкое преступление – ДТП со смертельным исходом, ДТП на железнодорожном переезде», – объясняет Алексей Анатольевич.

Зачастую нарушитель начинает хитрить, пытаясь избежать ответственности. Например, есть такие, кто считает, что если не станет «дуть в трубочку» алкотестера при сотруднике ГИБДД, то ему за это ничего не будет. «Будет», – уверяют в полиции.

«Требование о прохождении освидетельствования на состояние опьянения является законным требованием сотрудника полиции. Отказ от прохождения освидетельствования на месте не дает водителю возможности занимать правовую позицию "если я не продулся, значит, как бы ничего не совершил, а вы как бы ничего не доказали", – объясняет замначальника отдела дознания Алексей Шкарбан. – У нас в статье прописано, что продувка на месте свыше определенного количества промилле либо отказ выполнять законные требования сотрудника ГИБДД влечет одни и те же правовые последствия».

Необходимо отметить, что законодатель не разделяет понятие «состояние опьянения» на алкогольное и наркотическое. Поэтому, если инспектор замечает, что водитель неадекватно реагирует, а алкотестер не показывает наличие спиртного в его выдохе, ехать в наркодиспансер все-таки придется. Отказ от визита к наркологу повлечет такие же правовые последствия, как и при алкогольном опьянении.

В практике полицейских есть интересный случай. Девушку, любившую пьяные покатушки за рулем, не пугали ни штрафы, ни лишение водительских прав. Остановить злостную нарушительницу смог только арест автомобиля. В ближайшее время ее делом займется суд. Автомобилистки, как ни странно, не уступают мужчинам – «автоледи» тоже, бывает, грубо нарушают правила дорожного движения.

Важно, чтобы нарушители поняли: все очень серьезно, поблажек не предусмотрено. Находясь под следствием, снова сел за руль пьяным – мера пресечения изменится на более тяжкую.

Движение автотранспорта в городе очень интенсивное, к тому же много пешеходов – среди них непредсказуемые дети и молодежь в капюшонах и наушниках. Водителю постоянно нужно быть начеку. «Но бывают такие, кто выдувает в алкотестер поистине удивительные показатели. Например, один гражданин показал 1,3 промилле – это значит, что он стоять не может! А он сел за руль и поехал», – приводит пример Алексей Анатольевич.

Любопытно, что нетрезвых автомобилистов задерживают не только в окраинных районах, но и в самом центре города, да еще и среди бела дня. «Днем, в центре города ничего не боятся. К счастью, это единичные случаи», – констатирует полицейский. Поэтому в МО МВД России «Благовещенский» еще раз напоминают всем, кто уверен в своей безнаказанности: закон строг, но справедлив и всегда найдет эффективный инструмент воздействия.