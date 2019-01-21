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21марта
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сегодня, 00:05

Гороскоп на 21 марта: у Козерогов конфликты, у Тельцов упадок сил

Гороскоп на 21 марта: у Козерогов конфликты, у Тельцов упадок сил

Восход Солнца: 06:31
Заход Солнца: 18:43
Солнце в Рыбах.

Овен. Сегодня для Овнов день будет интересным и захватывающим. Вы будете полны сил не только физических, но и духовных.

Телец. Тельцы в этот четверг могут почувствовать упадок сил, берегите энергоресурсы и не начинайте новые проекты.

Близнецы. День символизирует активную жизненную позицию. Безынициативных или слабовольных людей космические влияния подтолкнут к обновлению, а избыток энергии вызовет у них неудовлетворенность и агрессивность.

Рак. Будьте готовы, что все переговоры, начатые сегодня, принесут результаты только через две недели. Будьте внимательны с документами и финансовыми вопросами.

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Лев. Луна в напряженных аспектах к Нептуну и Меркурию обязывает Вас отложить все дела и походы по врачам на пятницу. Львы сегодня будут немного расстроены, но встреча с любимым или поход в ресторан смогут исправить ситуацию настроением.

Дева. Девам сегодня не стоит совершать крупные покупки. Будьте внимательны с друзьями и знакомыми, кто-то может Вас обмануть.

Весы. Чаще балуйте себя, и начните прямо сегодня! Сегодня Весов могут с кем-то познакомить, и Вам абсолютно не стоит стесняться.

Скорпион. Звезды говорят, что сегодня Скорпионы должны набраться смелости и сказать то, что давно хотели. Возможны новые знакомства, которые в будущем изменят Вашу жизнь.

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Стрелец. Сегодня Стрельцы будут излишне самокритичны. Их будет раздражать в себе все от внешности до работы. Звезды рекомендуют не ударяться в тоску, а постараться быть открытыми и вежливыми.

Козерог. Сегодня все вероятные конфликты между вами и партнером будут так или иначе связаны с кем-то из вашего окружения. Лучше просто устройте день закрытых дверей.

Водолей. Водолеи могут быть вплоть до ночи привязаны к дому, к определенной территории или образу жизни. Возможно, придется подстроиться под чужой быт или под нужды членов семьи.

Рыбы. Четверг ознаменуется началом совместной работы над новым проектом, восстановлением испорченных отношений, важными договоренностями. Если в этот день поступят интересные предложения, то не раздумывайте долго, принимайте их.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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