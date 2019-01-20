Судьи со всей Амурской области собрались на конференцию

В Благовещенске проходит областная конференция судей. Действующие судьи и ветераны судебной системы встретились в здании драмтеатра, чтобы обменяться опытом и подвести итоги минувшего года.

Служители Фемиды со всего Приамурья сменили мантии на деловые костюмы и платья и собрались в драмтеатре на ежегодную конференцию. Поделиться опытом пришел и Александр Першин – в судебной системе он работает 18 лет. Последние пять лет занимает пост председателя Благовещенского городского суда. До этого Александр Першин более 10 лет преподавал право.

«Все-таки судья – вершина юридической карьеры. Я попытался, и у меня получилось. Работа судей архаично тяжелая. Трудно сказать, тяжелое дело или нет. Все тяжело рассматривать. Легких дел нет. Мы же тоже люди. Принимаем решения с точки зрения закона и с точки зрения человеческой мудрости. Пропускаем через себя все решения», – поделился председатель Благовещенского городского суда Александр Першин. За его многолетнюю судебную практику попыток подкупа и угроз не было, признается он.

Наталья Залунина работает судьей всего месяц. На выбор профессии повлияло желание пойти по стопам отца. Девушка прошла практику в областном суде, а сейчас работает в районном. «В производстве много дел. Я занимаюсь гражданскими делами. Мной вынесено порядка пяти решений. Большое спасибо моему опыту – я достаточно долго работаю в судебной системе. Ответственность большая, много времени уходит на изучение дел», – рассказала федеральный районный судья Благовещенского районного суда Наталья Залунина.

В Амурской области работают более 270 судей. Из них больше 60 % – женщины. Как правило, средний возраст амурских служителей Фемиды – от 40 до 50 лет. Всем без исключения приходится осваивать новшества судебной системы. «Для нас важно, чтобы цифровизация помогала нам реализовывать на практике святые принципы правосудия: независимость и объективность. Сегодня эта система автоматизирована и позволяет нам укомплектовать суд без участия человеческого фактора», – сообщил председатель Амурского областного суда Сергей Семенов.

Теперь исковое заявление в суд можно подать в режиме онлайн. В 2018 году в амурские суды поступило больше 1 000 электронных обращений. Режим видеоконференции упростил судьям допрос свидетелей, находящихся за пределами Приамурья.

Конференция служителей Фемиды продлится три дня. «У нас будет торжественная часть, где наградят судей с наиболее высокими показателями. А завтра пройдут семинарские занятия с районными судьями. Завтра будем говорить об электронном правосудии и электронном документообороте», – сказал заместитель председателя Амурского областного суда, председатель судебной коллегии по гражданским делам Олег Васильев.

Пока идет конференция, в судах области отменили все заседания. Через два дня судьи вернутся к работе и продолжат выносить решения.