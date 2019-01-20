Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость
сегодня, 20:23 0

На следующей неделе Благовещенск ждет «Культурный минимум»

На следующей неделе Благовещенск ждет «Культурный минимум»
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске в честь Международного дня театра проведут всероссийскую акцию «Культурный минимум». Горожан ждут выставка и бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству.

В понедельник, 25 марта, откроется экспозиция областного архива «История театра в документах и кадрах». Выставка посвящена 135-летию Амурского областного театра драмы. Вход бесплатный для всех желающих.

28 марта с 18 до 19 часов театральная студия «Этюд» Городского дома культуры проведет тренинг по актерскому мастерству. С 19 до 20 часов тренинг по актерскому мастерству пройдет в народном молодежном театре имени Васильевых. Вход на мероприятия свободный.

Как отмечают в администрации Благовещенска, всероссийская акция «Культурный минимум» позволит молодежи и старшему поколению взглянуть на театральное искусство в Год театра. Это поспособствует интересу к театральным постановкам и тематическим выставкам.

Мероприятие организовал Роскультцентр при поддержке Росмолодежи и участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Помощь в проведении «Культурного минимума» оказывают координаторы акции – комитеты по делам молодежи и резиденты «Тавриды», прошедшие отбор и обучение в Москве. Всероссийская акция «Культурный минимум» пройдет с 25 по 29 марта во всех регионах страны. В Приамурье к акции присоединились Городской дом культуры, Амурский областной театр драмы и Амурский областной краеведческий музей имени Новикова-Даурского.

Просмотров всего: 32

#культура

распечатать


Культура 1

Авторский проект Сергея Логвинова «С любимыми не расставайтесь» отмечает 20-летие
Культура 17

Амурские села получат Дома культуры на колесах
Культура

В столице Приамурья создадут каталог-путеводитель по музеям
Культура 6

Со сцены благовещенского ОКЦ со зрителями пообщался Воланд
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь