На следующей неделе Благовещенск ждет «Культурный минимум»

В Благовещенске в честь Международного дня театра проведут всероссийскую акцию «Культурный минимум». Горожан ждут выставка и бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству.

В понедельник, 25 марта, откроется экспозиция областного архива «История театра в документах и кадрах». Выставка посвящена 135-летию Амурского областного театра драмы. Вход бесплатный для всех желающих.

28 марта с 18 до 19 часов театральная студия «Этюд» Городского дома культуры проведет тренинг по актерскому мастерству. С 19 до 20 часов тренинг по актерскому мастерству пройдет в народном молодежном театре имени Васильевых. Вход на мероприятия свободный.

Как отмечают в администрации Благовещенска, всероссийская акция «Культурный минимум» позволит молодежи и старшему поколению взглянуть на театральное искусство в Год театра. Это поспособствует интересу к театральным постановкам и тематическим выставкам.

Мероприятие организовал Роскультцентр при поддержке Росмолодежи и участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Помощь в проведении «Культурного минимума» оказывают координаторы акции – комитеты по делам молодежи и резиденты «Тавриды», прошедшие отбор и обучение в Москве. Всероссийская акция «Культурный минимум» пройдет с 25 по 29 марта во всех регионах страны. В Приамурье к акции присоединились Городской дом культуры, Амурский областной театр драмы и Амурский областной краеведческий музей имени Новикова-Даурского.