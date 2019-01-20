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Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ

Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Фото: www.spravka333333.ru

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ). Новая услуга – оповещение предпенсионеров об отнесении их к этой категории. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

Согласно справке к документу, с октября 2018 года граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получать информацию об отнесении их к этой категории в органах Пенсионного фонда России по месту жительства, сообщает РБК.

Новая услуга будет также предоставляться по принципу одного окна в МФЦ. В кабмине добавили, что такое изменение необходимо для своевременного информирования граждан об отнесении их к новой категории.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Период предпенсионного возраста увеличится с двух до пяти лет. В связи с этим Министерство труда начало подготовку программы повышения квалификации для россиян предпенсионного возраста.

28 февраля 2019 года Роструд объявил о намерении совместно с работодателями составить список наиболее перспективных сфер, в которых можно переобучать и трудоустраивать россиян предпенсионного возраста.

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#пенсии #российская власть

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