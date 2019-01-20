«Сирийский перелом» в Белогорске встретят концертом и солдатской кашей

Исполняющая обязанности главы администрации Белогорска Галина Бурмистрова с участием представителей штаба 35-й Армии, руководителей муниципальных учреждений культуры, железнодорожного вокзала провела выездное рабочее совещание по организации встречи военно-патриотической выставки. Демонстрация трофейной техники и вооружения приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Акция будет сопровождаться выступлением творческих коллективов Белогорска, – рассказывает специалист организационного отдела Ирина Голодова. – Вокальные ансамбли, хореографические коллективы и военно-патриотические организации Белогорска встретят поезд "Сирийский перелом" торжественным концертом с участием ветеранов военной службы и юнармии».

«Главная идея этой выставки – продемонстрировать широким слоям населения то, с чем приходится сталкиваться нашим сирийским товарищам и нашим воинам, которые выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Там воюют не простые бандиты, там воюют обученные, оснащенные, экипированные наемники, – рассказал старший офицер военно-политического отдела Виталий Воробьев. – Кроме того, на перроне железнодорожного вокзала будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек сможет вступить в ряды Вооруженных Сил России. Также от штаба 35-й армии готовится работа полевой кухни. Планируется приготовить около 5 000 порций солдатской каши».

Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом» следует по 61 городу от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. В каждом он делает остановку на несколько часов, и все желающие могут ознакомиться с его экспозицией. Старт военно-патриотической акции «Сирийский перелом» был дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», среди экспонатов передвижной выставки есть мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства, захваченное у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74.

На отдельных железнодорожных платформах разместили образцы военной техники террористов: танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал, «джихадмобиль» и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие, принимавшие участие в операции в Сирии.

Первым городом Амурской области, где покажут экспозицию, станет Тында – в северную столицу Приамурья «Сирийский перелом» прибудет 22 марта. 30 марта поезд будет в Белогорске, 31 марта – в Сковородине. Маршрут опубликован на сайте акции.