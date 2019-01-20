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сегодня, 19:41 2

На благовещенском Тайване появится общественное пространство

На благовещенском Тайване появится общественное пространство
Фото: www.admblag.ru

В текущем году в столице Амурской области появится новое общественное пространство. Это сквер в районе Тайваня. Там установят детскую и спортивную площадки и лавочки с навесами.

Как сообщает администрация города, в 2019 году будет благоустроен сквер в районе улиц 50-летия Октября и Зеленой. Его выбрали жители Благовещенска по итогам народного голосования в рамках всероссийского приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

В среду, 20 марта, мэр Благовещенска Валентина Калита совместно с первым заместителем Александром Плешкевичем и заместителем мэра Виталием Рудненком провели общественное обсуждение реализации программы «Городская среда».

Территория в 433-м квартале Благовещенска станет еще одним общественным местом, где смогут отдыхать благовещенцы всех возрастов. Для этого там сделают пешеходные дорожки из разноцветной плитки, установят детскую и спортивную площадки, а для вечерних прогулок планируется устройство светящихся деревьев и наружного освещения.

«Проектом, разработанным управлением архитектуры и градостроительства администрации города, на территории предусмотрена спортивная площадка для занятия физкультурой, где будут установлены брусья, перекладины, турники, шведская стенка, лавки для отжимания и другой спортивный инвентарь. Также здесь появится детская площадка с малыми архитектурными формами, лавочки с навесами, чтобы можно было укрыться в непогоду или отдохнуть в тени. Для освещения территории будут установлены 12- и 4-метровые фонари, что позволит безопасно отдыхать здесь и в вечернее время», – рассказал первый заместитель Александр Плешкевич.

Кроме того, сквер украсит живая изгородь, кустарники и деревья, а также газоны. Также власти города планируют предусмотреть берегоукрепление реки Чигири и ремонт существующего моста.

«Безусловным преимуществом реализации программы "Городская среда" является вовлеченность жителей в процесс как проектирования, так и контроля за исполнением строительных и монтажных работ. Это народный проект, и при разработке плана этого сквера мы максимально учли пожелания жителей данного района. А сегодня мы встретились с жителями, студентами близлежащих учебных заведений, определили расположение объектов и сделали некоторые уточнения. Сейчас мы завершаем подготовительные работы и будем выходить на конкурсные процедуры, чтобы в теплое время приступить к обустройству территории. Несомненно, это место будет востребовано не только жителями данного района, но и всего города Благовещенска», – уверена Валентина Калита.

Информацию об итогах обсуждения проекта, этапах работ и контроле за их проведением опубликуют на сайте благовещенск.рф.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    14 минут назад

    Отличный заголовок, думал на Тайване что-то снесут или взорвут, и появится общественное пространство. Жаль статью прочитал, очень огорчился, оказывается банальный сквер построят.

  • Mymbaka

    Mymbaka
    14 минут назад

    Сортир предусмотрели? или студентуре после распития бухла на лавочках в окрестных подъездах сцать?

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