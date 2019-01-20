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сегодня, 19:21 0

В Приамурье «покупатель» перепродал неоплаченные стройматериалы

В Приамурье «покупатель» перепродал неоплаченные стройматериалы
Фото: утеплители-изотех.рф

В Благовещенске продавец одного из строительных магазинов принял заказ на крупную партию материала – 42 листа стружечной плиты. Покупатель попросил отправить груз в Тамбовку, обещая рассчитаться наличными. Вскоре выяснилось, что в сделке что-то пошло не так.

Как предварительно установили сотрудники полиции областного центра, потерпевшему, работающему в одном из строительных магазинов города, позвонил неизвестный. Он сказал, что хочет купить 42 ОСБ-листа. «Покупатель» пояснил, что товар нужно доставить в село Тамбовка, а оплату он произведет наличным расчетом на месте.

Продавец заказал грузовик и отправил товар по указанному адресу. После этого на телефон потерпевшего снова позвонил «заказчик» – он сообщил, что за товар расплатится по карте. Через некоторое время продавец позвонил водителю, который осуществлял доставку, и попросил передать телефон покупателю. Оказалось, что договаривавшийся о сделке мужчина и реальный покупатель – это разные люди.

Житель Тамбовского района, которому доставили товар, пояснил, что ему позвонил мужчина и предложил купить ОСБ-листы по заниженной цене. Амурчанин на сделку согласился и перевел псевдопродавцу на карту денежные средства.

В настоящий момент в ситуации разбирается полиция. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщает амурское управление МВД России.

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#закон #происшествия #торговля

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