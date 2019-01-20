Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний России внесет поправки в Кодекс этики. Сотрудников ведомства обяжут приносить извинения заключенным и их родственникам в случае нарушения их прав.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии со вступившим в законную силу решением суда», – говорится в документе.

Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что в настоящее время в российском законодательстве нет нормы, обязывающей сотрудников ФСИН приносить извинения пострадавшим от их противоправных действий, а также их родственникам. Вместе с тем у сотрудников прокуратуры и полиции такие положения закреплены в законе.

В пояснительной записке указано, что поправки в Кодекс этики направлены на формирование позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы и повышение дисциплины сотрудников при выполнении своих служебных обязанностей.