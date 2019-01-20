Благовещенские полицейские нашли маму мальчика из подъезда
В Благовещенске сотрудники полиции установили родителей мальчика, на которого обратил внимание житель города. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенка несколько дней подряд видели в подъезде многоэтажки. Ребенок не живет в этом доме.
Житель дома по улице Василенко рассказал корреспонденту Амур.инфо о том, что семилетний мальчик все дни был в одной и той же одежде, несмотря на то, что накануне, 19 марта, в городе выпал снег и на улице заметно похолодало. Мужчина обратился в полицию.
В амурском управлении МВД России сообщили, что полицейские установили место жительства ребенка и встретились с его мамой. В отношении женщины составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В ведомстве отметили, что семья мальчика благополучная.
Просмотров всего: 1496