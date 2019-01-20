Благовещенские полицейские нашли маму мальчика из подъезда

Житель дома по улице Василенко рассказал корреспонденту Амур.инфо о том, что семилетний мальчик все дни был в одной и той же одежде, несмотря на то, что накануне, 19 марта, в городе выпал снег и на улице заметно похолодало. Мужчина обратился в полицию.

В амурском управлении МВД России сообщили, что полицейские установили место жительства ребенка и встретились с его мамой. В отношении женщины составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В ведомстве отметили, что семья мальчика благополучная.