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сегодня, 18:39 9

Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения

Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения
Фото: www.amur.info

Подведомственный Министерству экономического развития Росстат решил временно отказаться от публикации динамики реальных доходов россиян. Ежемесячный мониторинг ведомство намерено скрыть, чтобы перейти на новую методику расчета.

После пересчета данных по новой методике за 2017 год доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26 % до 11,5 %, сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

«Эксперты отметили, что нужно переходить на новую методику. Она более качественная, и результаты должны быть более глубокими, более обоснованными. Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии», – сказал Малков.

При этом он отметил, что для органов власти и для экспертного сообщества неприемлем переход на новую методологию без ретроспективного пересчета экономических показателей. Соответственно, сейчас Росстат пересчитывает годовые и квартальные данные, начиная с итогов за 2013 год. «В Российской Федерации мы завершим эту работу в апреле, по регионам – в июне», – сказал глава Росстата.

По данным Росстата, основными новациями в новой редакции методологии стали: уточнение оценки доходов населения по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети, а также расходов в зарубежных интернет-магазинах. Также новая методика уточняет оценку расходов населения на недвижимость – учитываются сделки не только на первичном рынке, но и на вторичном рынке, сообщает ТАСС.

Пересчет данных за 2017 год по новой методики дал следующие результаты: разница в подсчете денежных доходов населения оказалась порядка 1% (55,3 триллиона рублей ранее против 56 триллионов рублей по новой методике). При этом размер ненаблюдаемых доходов в структуре денежных доходов сократился с 26 % до 11,5 %.

Разница денежных расходов оказалась значительно больше – в 2017 году расходы россиян составили 52,193 триллиона рублей против 48,094 триллиона рублей в предыдущей редакции методологии.

Кроме того, Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели. «Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам населения предлагается приостановить. Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы», – пояснил Малков.

Росстат в последние годы неоднократно подвергался критике со стороны как экспертов, так и чиновников. Вопрос доверия к данным и методологии поднимал даже президент РФ Владимир Путин, который указывал на необходимость совершенствовать систему российской статистики и разъяснять населению значение публикуемых данных.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что то, как считаются реальные доходы населения, «знает, наверное, только Росстат».

В феврале Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым в январе 2019 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) снизились на 1,3 % по сравнению с январем 2018 года. Денежные доходы россиян в январе выросли на 4,2 % в годовом выражении, составив 24 496 рублей, а среднемесячная зарплата зафиксирована на уровне 41 120 рублей, что на 5,2 % выше в номинальном и на 0,2 % выше в реальном выражении к январю прошлого года.

В целом за 2018 год реальные доходы россиян сократились на 0,2 %. Таким образом, минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Меняем методику и вуаля!

    "А в попугаях я гораздо длиннее!" © Удав из "38 попугаев".

    :)

  • full

    full
    1 час назад

    Ой, и Крымской весне пять лет. Неужели совпадение?

  • КП

    КП
    1 час назад

    full

    Ой, и Крымской весне пять лет. Неужели совпадение?



    Совпадение, совпадение. Только не "крымской", а "русской весне".

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Несмотря на майские указы президента от 2012 года, треть работников сферы образования (более 30 процентов) в 51 из 85 регионов России до сих пор зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, что значительно ниже среднего по региону. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинга, проведенном по заказу РИА Новости.

  • LT

    LT
    1 час назад



    Владимир Путин, который указывал на необходимость совершенствовать систему российской статистики и разъяснять населению значение публикуемых данных.



    разьяснения на хлеб не намажешь

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Гыг. Ура!

    Меньше знаешь, лучше спишь.

    А спать натощак полезно.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Экономический рост России оказался вымышленным.

    Росстат сообщил о рекордных за почти два года темпах промышленного роста в России — по его данным, выпуск промышленных предприятий резко ускорился с 1 процента в январе до 4,1 процента в феврале 2019 года. Расчеты Росстата удивили экономистов, поскольку три предшествующих месяца в экономике наблюдалось поступательное замедление темпов промпроизводства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

  • КП

    КП
    1 час назад

    vertex

    Экономический рост России оказался вымышленным.

    Росстат сообщил о рекордных за почти два года темпах промышленного роста в России — по его данным, выпуск промышленных предприятий резко ускорился с 1 процента в январе до 4,1 процента в феврале 2019 года. Расчеты Росстата удивили экономистов, поскольку три предшествующих месяца в экономике наблюдалось поступательное замедление темпов промпроизводства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».



    Росстату нельзя верить ещё с того момента, когда он перешёл под ведомство минэкономразвития. По мнению одного из бывших руководителей этой службы, стоимостные показатели можно крутить как угодно, на них можно не смотреть, а вот по количественным показателям: т.е. штуки, километры, тонны... мы находимся в районе 2004 -2005 года.

  • vertex

    vertex
    58 минут назад

    У них сейчас другая забота)))

    Медведев запретил раздавать бесплатно освободившиеся здания министерств

    Высвобожденная после переезда министерств в «Москва-Сити» собственность поступит в коммерческий оборот. Раздавать здания другим госорганам в правительстве сочли нецелесообразным

    Правительство поручило Минэкономразвития и Минфину совместно с «Дом.РФ» проработать до 15 апреля модель создания правительственного комплекса в Москве, говорится в сообщении кабинета министров. В кабинете министров отметили, что высвобожденная в результате переезда недвижимость поступит в коммерческий оборот.

    «Минэкономразвития России и Минфину России совместно с АО «ДОМ.РФ» (А.А.Плутник) с учетом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в Правительство Российской Федерации, имея в виду вовлечение в коммерческий оборот высвобождаемого имущества», — говорится в поручениях премьера по итогам рабочего совещания, которое прошло 14 марта.

    Как следует из документа, правительство считает нецелесообразным «отдельные точечные решения» о передаче правительственной недвижимости после переезда другим государственным структурам.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/politics/20/03/2019/5c91fde49a794700e283e517?from=from_main

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