Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения

Подведомственный Министерству экономического развития Росстат решил временно отказаться от публикации динамики реальных доходов россиян. Ежемесячный мониторинг ведомство намерено скрыть, чтобы перейти на новую методику расчета.

После пересчета данных по новой методике за 2017 год доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26 % до 11,5 %, сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

«Эксперты отметили, что нужно переходить на новую методику. Она более качественная, и результаты должны быть более глубокими, более обоснованными. Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии», – сказал Малков.

При этом он отметил, что для органов власти и для экспертного сообщества неприемлем переход на новую методологию без ретроспективного пересчета экономических показателей. Соответственно, сейчас Росстат пересчитывает годовые и квартальные данные, начиная с итогов за 2013 год. «В Российской Федерации мы завершим эту работу в апреле, по регионам – в июне», – сказал глава Росстата.

По данным Росстата, основными новациями в новой редакции методологии стали: уточнение оценки доходов населения по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети, а также расходов в зарубежных интернет-магазинах. Также новая методика уточняет оценку расходов населения на недвижимость – учитываются сделки не только на первичном рынке, но и на вторичном рынке, сообщает ТАСС.

Пересчет данных за 2017 год по новой методики дал следующие результаты: разница в подсчете денежных доходов населения оказалась порядка 1% (55,3 триллиона рублей ранее против 56 триллионов рублей по новой методике). При этом размер ненаблюдаемых доходов в структуре денежных доходов сократился с 26 % до 11,5 %.

Разница денежных расходов оказалась значительно больше – в 2017 году расходы россиян составили 52,193 триллиона рублей против 48,094 триллиона рублей в предыдущей редакции методологии.

Кроме того, Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели. «Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам населения предлагается приостановить. Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы», – пояснил Малков.

Росстат в последние годы неоднократно подвергался критике со стороны как экспертов, так и чиновников. Вопрос доверия к данным и методологии поднимал даже президент РФ Владимир Путин, который указывал на необходимость совершенствовать систему российской статистики и разъяснять населению значение публикуемых данных.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что то, как считаются реальные доходы населения, «знает, наверное, только Росстат».

В феврале Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым в январе 2019 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) снизились на 1,3 % по сравнению с январем 2018 года. Денежные доходы россиян в январе выросли на 4,2 % в годовом выражении, составив 24 496 рублей, а среднемесячная зарплата зафиксирована на уровне 41 120 рублей, что на 5,2 % выше в номинальном и на 0,2 % выше в реальном выражении к январю прошлого года.

В целом за 2018 год реальные доходы россиян сократились на 0,2 %. Таким образом, минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения.