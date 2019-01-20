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Амурские приставы на празднике оленеводов арестовали оленей должника

Амурские приставы на празднике оленеводов арестовали оленей должника
Фото: Амур.инфо

Судебные приставы Зейского района провели совместный рейд с полицией в труднодоступном поселке. До должников инспекторы добирались на вездеходе по льду Зейского водохранилища. Приставы приехали в Бомнак и «неожиданно» попали на праздник оленеводов.

Во время проверки с жителей северного поселка взыскали долги в пользу топливно-энергетической компании на общую сумму более 120 тысяч рублей. Составлено 3 протокола об административной ответственности, наложен арест на имущество должников на сумму 5 тысяч рублей.

С одного из жителей Бомнака судебные приставы должны были взыскать компенсацию морального вреда на сумму более 115 тысяч рублей. Инспекторы установили, что в собственности у амурчанина находятся олени. Должнику вручили постановление о наложении ареста на его животных.

«Такая перспектива должника-оленевода не порадовала, задолженность по исполнительному производству тут же была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа», – сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Амурской области,

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#закон #Зея #происшествия #финансы

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