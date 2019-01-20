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В Благовещенске ищут очевидцев вечернего столкновения «камри» и «витца»

В Благовещенске ищут очевидцев вечернего столкновения «камри» и «витца»

В Благовещенске во время снегопада произошло ДТП. Во вторник, 19 марта, около 20 часов на заснеженном перекрестке улиц Октябрьской и Чайковского столкнулись Toyota Camry и Toyota Vitz. Для установлении истинных причин случившегося нужна помощь очевидцев.

«В 19:45 на регулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Чайковского произошло ДТП. "Камри" двигалась на разрешающий по Чайковского от Красноармейской в сторону Октябрьской. По Октябрьской от Театральной в сторону Лазо двигался "витц". Пострадали пассажиры автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью. Просим откликнуться очевидцев ДТП», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Константин, управлявший «камри».

В региональном управлении ГИБДД информацию о факте столкновения подтвердили, сообщив также, что полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП. По данным управления Госавтоинспекции, пострадал один человек – водитель Toyota Vitz.

Всех, кто в указанное время находился в районе перекрестка Чайковского – Октябрьской и мог быть свидетелем происшествия, Константин просит обратиться к нему по номеру телефона: +7-924-677-77-34.

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#ДТП

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Комментарии
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  • хулиган

    хулиган
    1 час назад

    Так вроде свидетель есть и не в пользу Константина который на запрещающий не остановился а сотрудники ГИБДД В СЧЕТ ЭТО НЕ ВЗЯЛИ , ОНИ УЗНАВ КТО ПЕРЕД НИМИ ОФОРМЛЯЮТ ОБОЮДКУ ТАК КАК Константин является сотрудником Следственого комитета.Вопрос к прокуратуре что и как.Биткова нет сдесь жалко но приедит в апреле.

  • Алиса65

    Алиса65
    44 минуты назад

    Законы для всех равны..., но для особо приближённых ровнее...

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