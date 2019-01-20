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сегодня, 17:43 3

Амурские телеканалы могут войти в третий цифровой мультиплекс

Амурские телеканалы могут войти в третий цифровой мультиплекс
Фото: Амур.инфо

Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко стал гостем радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Речь шла о предстоящем переходе с аналогового телевещания на цифровое. Плутенко сообщил, что, кроме двух цифровых мультиплексов, может появиться и третий.

Амурская область должна перейти с аналогового телевещания на цифровое с 15 апреля. Амурчане будут смотреть 20 цифровых телеканалов в рамках двух мультиплексов – по 10 каналов в каждом. Все эти каналы – федеральные. Вещание региональных телеканалов в аналоговом формате пока сохранится по всей России.

«После того как вся страна перейдет на "цифру", будет решаться вопрос о так называемом третьем мультиплексе, куда войдут региональные каналы. Разговоры идут о том, что часть расходов на содержание этих мультиплексов, может быть, значительную часть, должны взять на себя регионы. То есть если первые 20 федеральных каналов полностью финансирует Российская Федерация, федеральный бюджет, и они для всех телезрителей бесплатные, то поддержка третьего мультиплекса, скорее всего, будет идти с участием региональных бюджетов», – сказал Андрей Плутенко.

Полная запись беседы с заместителем председателя правительства Амурской области – на сайте Амур.инфо в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске».

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#ТВ #технологии

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Могут войти, а могут и не войти...?

    Хочется надеяться, что жители районов, всетаки, смогут смтореть областные каналы наравне с жителями областного центра.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Как пишут в Интернете (далее почти цитаты...), цифровизация ТВ нанесла мощный поражающий удар по региональному и особенно по муниципальному телевидению! Немало телеканалов-телекомпаний ныне закрылось, прекратило вещание. Сам по себе переход на цифровое ТВ (20 бесплатных эфирных цифровых каналов) – это, конечно, благо, но, почему-то совершенно не учли при этом, в каком негативном положении окажется региональное и муниципальное эфирное ТВ, легкодоступное каждому. Думается, что сейчас задача должна быть в содействии мощного развития именно Регионального и Муниципального телевещания, а не еще один мультиплекс с десятком пустышных телеканалов. То, что региональное ТВ вещает в аналоге или ограничено в цифре на федеральных каналах, и что его смотрит ограниченное (!) число телезрителей – это ныне полный нонсенс! Региональное телевидение должно быть всеохватным в регионе и легкодоступным с пульта! Аналогично и по муниципальному телевидению. То, что в городах (больших, средних, малых), а также в крупных райцентрах, муниципальное телевидение сведено на нет (или его вовсе нет!) – это просто ужасно (!!!), ведь на дворе уже скоро Третье десятилетие ХХI века! Задача должна стоять однозначно – каждому муниципалитету свое муниципальное телевидение, пусть и небольшое – информационно-новостное, но городское (районное) телевидение должны быть обязательно в максимально возможном числе городов (райцентров)! Не менее важным является и вопрос по созданию системы межрегионального телевидения (на уровне федеральных округов…). Каждый Федеральный округ тоже должен иметь свой легкодоступный окружной телеканал: Дальневосточное ТВ, Сибирское ТВ, Уральское ТВ…

  • Казак

    Казак
    1 час назад

    Вот у меня цифровое кабельное телевидение (DVB-C) от "Кабельных систем" и по цифровому каналу ТВЦ с ярлычком ТВЦ и буквой А показывают рекламу что буква А это аналоговое телевидение и в апреле трансляция каналов в аналоговом формате прекращается, в связи с чем нужно приобрести цифровой приемник DVB-T2. Маразм, ну как такое можно, что транслируют аналоговое ТВ по цифровому кабельному ТВ. Хорошо что я понимаю что это очередной тупизм в работе некоторых систем и не побегу покупать цифровую приставку как предупреждают по телевизору, а кто то побежит покупать, а потом подключит её и будет продолжать за кабельное платить.

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