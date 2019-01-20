Амурские телеканалы могут войти в третий цифровой мультиплекс

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Заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко стал гостем радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Речь шла о предстоящем переходе с аналогового телевещания на цифровое. Плутенко сообщил, что, кроме двух цифровых мультиплексов, может появиться и третий.

Амурская область должна перейти с аналогового телевещания на цифровое с 15 апреля. Амурчане будут смотреть 20 цифровых телеканалов в рамках двух мультиплексов – по 10 каналов в каждом. Все эти каналы – федеральные. Вещание региональных телеканалов в аналоговом формате пока сохранится по всей России.

«После того как вся страна перейдет на "цифру", будет решаться вопрос о так называемом третьем мультиплексе, куда войдут региональные каналы. Разговоры идут о том, что часть расходов на содержание этих мультиплексов, может быть, значительную часть, должны взять на себя регионы. То есть если первые 20 федеральных каналов полностью финансирует Российская Федерация, федеральный бюджет, и они для всех телезрителей бесплатные, то поддержка третьего мультиплекса, скорее всего, будет идти с участием региональных бюджетов», – сказал Андрей Плутенко.

Полная запись беседы с заместителем председателя правительства Амурской области – на сайте Амур.инфо в разделе «Эхо Москвы в Благовещенске».