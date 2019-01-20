В Свободном проверили котельную, рядом с которой ребенок получил ожоги в золе

Жительница Свободного, чей сын получил серьезные ожоги ног в бесхозной куче золы, получила ответ из территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области. Специалисты выявили нарушение при проверке предприятий, эксплуатирующих котельную рядом с местом, где ребенок получил травмы.

Происшествие случилось в ноябре 2018 года. 8-летний Владислав принял кучу золы за песок, прыгнул в нее и получил ожоги кожи стоп 2-3 степени на площади 1 %, что было квалифицировано как легкий вред здоровью.

Мама ребенка считает, что золу высыпали из кочегарки, расположенной неподалеку и относящейся сразу к двум местным предприятиям – ООО «Теплоинвест», отапливающей микрорайон, и ООО «Инлайн», занимающейся производством мебели. По словам женщины, руководитель одного из предприятий сам признавался ей в этом.

В полиции в возбуждении уголовного дела было отказано.

В ответ на запрос корреспондента Амур.инфо в министерстве природных ресурсов Амурской области, со ссылкой на свободненскую администрацию, сообщили, что котельная является частной собственностью и находится на частной территории, огороженной забором.

«Данная котельная отапливает только промышленные огороженные объекты и административные здания. Зола складировалась на частной территории, доступ на которую закрыт. На момент проверки 4.03.2019, проведенной администрацией города Свободный, зола с территории вывезена. Возле котельной дополнительно отгорожена территория под складирование золы», – говорится в ответе ведомства за подписью заместителя министра Василия Офицерова.

Свою проверку провели в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Амурской области, куда обращение мамы мальчика переправила свободненская городская прокуратура. В ответе ведомства говорится, что в отношении ООО МК «Инлайн» была организована внеплановая выездная проверка. ООО «Теплоинвест» в то же время проверили планово.

«В ходе проверок установлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства к условиям временного хранения отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью), в связи с чем принято решение о возбуждении в отношении ответственных лиц материалов об административном правонарушении», – указано в письме за подписью начальника территориального отдела Журкова.

Какие именно ответственные лица имеются в виду и что им грозит за допущенное нарушение, в бумаге не уточняется.

Мама мальчика, Светлана, рассказала, что часть территории, на которой ее сын получил ожоги, огородили забором, крупную кучу золы вывезли, но маленькие еще оставались. Кроме того, был установлен знак «Проход запрещен».

«Странно, до этого лет десять если не больше, зона не была запретной, а как появилась организация, которая работает на продажу, стала запретной», – выразила сомнение горожанка.