Юные победители конкурса «Мой прадед» пройдут по Красной площади с Путиным

В Благовещенске для проведения праздничных мероприятий к 74-й годовщине Победы собираются привлечь более 5 000 волонтеров. Программа празднования в столице Приамурья рассчитана на 7 дней – с 3 по 9 мая.

Эти и другие вопросы обсудили на планерном совещании под руководством мэра города Благовещенска Валентины Калиты.

Директор центра «Выбор» Светлана Тюкалова рассказала, что в городе организована деятельность корпуса добровольцев. «На данный момент в городе Благовещенске действует муниципальный штаб "Волонтеры Победы", а также штабы "Волонтеров Победы" на базе 12 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования города, к деятельности привлекаются иные добровольческие организации и объединения: "Волонтеры медики", "Российские студенческие отряды" и другие – более 5 000 человек», – рассказала Светлана Владимировна.

Обсудили ход всероссийского школьного конкурса «Мой прадед». В нем участвуют школьники от 11 до 18 лет. Участники с помощью родителей проводят исследовательскую работу о боевом пути своего прадеда, участника Великой Отечественной войны или военных конфликтов 30-40-х годов. Конкурс стартовал 1 марта и продлится по 8 мая. Десять победителей приедут в Москву и примут участие в шествии «Бессмертного полка» по Красной площади в первой колонне рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Главного победителя наградят путевкой во всероссийский детский центр «Орленок».

Начальник управления культуры Виктория Хопатько рассказала, что основная программа празднования Дня Победы в Благовещенске пройдет с 3 по 9 мая. 8 и 9 мая Благовещенским гарнизоном и ДВОКУ запланирован показ современной военной и специальной техники на площади Ленина. 8 мая в 10:00 пройдет торжественный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы войны. Затем молодежные общественные организации и волонтерский корпус проведут акции «Вальс Победы» и «День Победы». Также 8 мая в 15:00 в ОКЦ пройдет праздничный концерт.

9 мая в 10:00 по улице Ленина торжественным маршем пройдут воины Благовещенского гарнизона, сотрудники силовых структур города и области – более 2 000 человек. В традиционной всероссийской акции «Бессмертный полк» к организации привлекут около 600 волонтеров. Построение колонн будет проводиться по улице Ленина в районе ОКЦ, в 12 часов начнется движение «Бессмертного полка» по улице Ленина.

Затем состоятся традиционные для города акции «Культурный город на набережной» и «Парк Победы». Новинкой «Парка Победы» в этом году станет историческая реконструкция, подготовленная общественной организацией «МотоПатриот» в содружестве с лицеем № 6 и Росгвардией в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.

Второй раз 9 мая с 18:00 на площади ОКЦ пройдет акция «Рио-Рита – радость Победы». Благовещенск примет «Ленинградскую эстафету радости»: «в 6 часов вечера после войны» на площади ОКЦ зазвучит музыка 30-х и 40-х годов в исполнении духового оркестра. С 18:00 на площади Ленина концертную программу начнут творческие коллективы города и области. Финальную часть программы на сцене представит концертный оркестр «АмурДжазБэнд», который исполнит полюбившиеся песни военных лет.

Закончатся мероприятия 9 мая в 21:50 праздничным фейерверком по песню «День Победы» в исполнении сводного хора и оркестра, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.