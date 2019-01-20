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В Березовском заказнике установили онлайн-камеры для наблюдения за жизнью аистов

В Березовском заказнике установили онлайн-камеры для наблюдения за жизнью аистов

В этом году за повседневной жизнью аистов Березовского заказника можно будет наблюдать в режиме онлайн. Там появились две камеры. Одно устройство охотоведы при поддержке Фонда дикой природы установили в гнездо пернатой пары в прошлом году, пока птицы не вернулись с юга. Вторую камеру поставили в 30 метрах от него.

Устройства работают от солнечных батарей, поэтому дальнейшего вмешательства человека не потребуется и птиц беспокоить никто не будет, отмечают специалисты.

«Камеры развернули таким образом, что, помимо самого гнезда и птиц, будет хорошо просматриваться часть заказника. Так что польза выйдет двойная — и за аистами сможем наблюдать, и оперативно в режиме онлайн будем отслеживать возможные ЧП на территории, например, палы или факты нарушений», — сказал замначальника отдела Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

По словам охотоведов, в Амурскую область уже возвращаются аисты. Теплая весна внесла небольшие коррективы в жизнь пернатых — обычно прилета краснокнижных птиц в регионе ждут к концу марта.

«Первую пару аистов заметили в Березовском заказнике. Деловитые птицы сразу же приступили к строительству гнезда. Теперь в заказнике будет жить на одну семейную пару краснокнижных птиц больше. Напомним, аисты каждый год возвращаются на одно и то же место и очень расстраиваются, если с их домом за зиму что-то случилось», — отметили в Дирекции.

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#природа #технологии

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