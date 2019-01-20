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сегодня, 17:03 0

В Благовещенске снят режим повышенной готовности

В Благовещенске снят режим повышенной готовности

В областном центре Приамурья сняли режим повышенной готовности, введенный администрацией города накануне, 19 марта. Как пояснили в мэрии, это связано с отсутствием угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории Благовещенска из-за непогоды.

Как сообщалось ранее, 19 марта в Благовещенске похолодало, и пошел снег. В связи с возникшими погодными условиями, с 18:00 постановлением администрации города в столице Приамурья был введен режим повышенной готовности.

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#погода

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