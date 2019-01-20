В Зее оштрафовали коммунальщиков за то, что оставили без воды 3,5 тысячи человек

В Зее «Водоочистную станцию.3» оштрафовали за то, что жители 14 многоквартирных домов в микрорайоне Светлый более пяти часов оставались без холодной воды. Это произошло из-за перемерзания трубопровода.

Прокуратура Зейского района провела проверку и установила, что в феврале 2019 года произошло перемерзание трубопровода магистрали холодного водоснабжения в районе дома № 1 микрорайона Светлый. В результате от услуг холодного водоснабжения оказались отключены 14 многоквартирных домов, в которых проживает свыше 3,5 тысячи человек, в одном из них находится детский сад.

В нарушение требований законодательства ресурсоснабжащая организация ООО «Водоочистная станция 3» не обеспечила предоставление потребителям услуг холодного водоснабжения более 5 часов подряд. Прокурор Зейского района в отношении этой фирмы возбудил дело об административном правонарушении. Жилинспекция Амурской области признала ее виновной и назначила наказание в виде штрафа.

В настоящее время услуги холодного водоснабжения населению предоставляются надлежащим образом, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.