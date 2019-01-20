Амурский экс-министр Сергей Цыбулин покидает пост в мэрии Владивостока

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Сергей Цыбулин уходит с руководящего поста в администрации Владивостока. Бывший министр спорта Амурской области в последний год руководил транспортным управлением столицы Приморья. В мэрии сообщили, что Цыбулин собирается сложить полномочия.

«Сергей Цыбулин ушел в отпуск с 11 марта с последующим сложением полномочий. Исполняющей обязанности руководителя управления назначена его заместитель Юлия Пушкова», – рассказали в пресс-службе администрации Владивостока ИА PrimaMedia.

Исполняющим обязанности руководителя транспортного управления Цыбулин стал в феврале 2018 года. Ранее он занимал руководящую должность в Южно-Сахалинске. А до этого работал в правительстве Амурской области.

Сергей Цыбулин приехал в Приамурье из Приморского края в 2011 году вместе с Олегом Гуменюком. Гуменюка на пост министра спорта пригласил работать тогдашний губернатор Олег Кожемяко. Цыбулин был назначен руководителем областного Центра развития спорта. А в феврале 2015 года – министром спорта. После Цыбулин уехал на Сахалин вслед за Олегом Кожемяко, который стал руководить Сахалином.

Как пишут приморские журналисты, год назад перед Цыбулиным ставили задачу нормализовать работу общественного транспорта во Владивостоке, однако ожидаемого результата ему достичь не удалось. Сообщается, что в систему работы городского общественного транспорта до сих пор в полной мере не внедрена практика безналичной оплаты проезда, а состояние многих автобусов по-прежнему вызывает у горожан массу нареканий.

Назначать начальника транспортного управления предстоит новому мэру столицы Приморья. Глава столицы ДФО будет избран депутатами 28 марта. Один из трех претендентов – и.о. главы Владивостока, бывший амурский министр Олег Гуменюк.