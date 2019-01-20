Авторский проект Сергея Логвинова «С любимыми не расставайтесь» отмечает 20-летие

Он не расстается с любимыми вот уже 20 лет и давно перестал считать, сколько звезд за эти годы стали героями программы. Авторский проект Сергея Логвинова «С любимыми не расставайтесь» отмечает юбилей. Первая программа, которую тогда делали вместе журналисты Сергей Логвинов и Александр Ярошенко, вышла в эфир 20 марта 1999 года.

Программа под названием «Театральные откровения» выходила на телеканале «Арт-видео». Героиней первого выпуска стала народная артистка СССР Любовь Соколова – в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» она сыграла роль мамы Нади Шевелевой, роль которой исполнила польская актриса Барбара Брыльска. Именно в этом фильме Валентина Талызина читает стихотворение «С любимыми не расставайтесь», которое позже и дало название проекту.

За годы существования программы ее героями стали сотни деятелей кино, театра и эстрады. Автор Сергей Логвинов говорит, что перестал считать героев, когда их количество перевалило за 500. Среди них – Людмила Зыкина, Михаил Светин, Людмила Гурченко, Любовь Соколова, Людмила Сенчина, Богдан Ступка, Вера Глаголева, Нина Усатова, Глеб Матвейчук и многие другие.

География проекта сразу вышла за пределы не только региона, но и страны. Съемочная группа работала на фестивале «Кинотавр» в Сочи, в Киеве и Санкт-Петербурге. Снимала проекты-зарисовки о Франции, Израиле, Вьетнаме, Италии, Таиланде. Вместе с амурским драмтеатром побывала на гастролях в Америке и Израиле и совсем недавно – в Магадане. По словам Сергея Васильевича, аналогов этому проекту нет на всем Дальнем Востоке.

«Сегодня, 20 марта, исполнилось 20 лет программе "С любимыми не расставайтесь!" С утра – поток сообщений, комментариев в соцсетях. И ночью – замечательное, прекрасное аудиопослание от любимой миллионами Маши Ароновой!» – говорит Сергей Логвинов.

«Приезжаешь на Дальний Восток, понимаешь что тебя любят и ждут. Мой любимый Сереженька, моя прекрасная и замечательная программа "С любимыми не расставайтесь"! Я желаю вам процветания, здоровья. Я желаю вам прекрасных гостей. Какую бы программу я ни смотрела, я понимаю одно: приходят люди и падают в твою любовь, в твою заботу, в твой интерес к нам. Огромное тебе за это спасибо!» – сказала народная артистка России, актриса театра имени Вахтангова Мария Аронова.

«Богата земля российская талантами и прекрасными актерами! А что это значит? Это значит, что проект "С любимыми не расставайтесь" будет жить и творить дальше. Я работаю для всех зрителей и поклонников. Спасибо всем! С любимыми не расставайтесь!» – желает Сергей Логвинов.