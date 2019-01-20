Амурстат назвал среднюю зарплату муниципальных и госслужащих

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В Амурстате подвели итоги среднемесячной начисленной заработной платы государственных гражданских и муниципальных служащих. За 2018 год больше всего в среднем зарабатывали госслужащие.

Согласно данным статистики, среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих составила 50 816 рублей, муниципальных служащих – 40 242 рубля. Таким образом, за год она увеличилась на 5,5 % и 7,5 % соответственно.

По данным федерального статистического наблюдения, на конец 2018 года должности государственной гражданской службы замещали 5 226 человек (в 2017 году – 5 262 человека), или 41,5 % от общей численности работников, занятых в государственных органах власти.

Должности муниципальной службы замещал 2 921 человек (в 2017 году – 2 993 человека), или 60 % от общей численности занятых в органах местного самоуправления.