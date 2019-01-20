Благовещенцы забили тревогу из-за чужого мальчика в их подъезде

Фото: предоставлено Константином

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Константин. Мужчина рассказал, что уже несколько дней в подъезд его дома по улице Василенко, 16/1, является мальчик. Горожанин обеспокоен этим фактом, тем более что у ребенка, по-видимому, серьезное нарушение речи – он почти не говорит.

Константин рассказал, что они кормили и поили этого ребенка. Удалось выяснить имя мальчика и возраст – 7 лет. Где он живет и кто его родители, не установили. 20 марта люди решили обратиться в полицию.

Константин отмечает, что ребенок все эти дни был в одной и той же одежде, несмотря на то, что 19 марта шел сильный снег.

«Мы с супругой настороженно относимся к таким вещам. Думаем, что лучше лишний раз об этом просигнализировать, чем потом видеть какие-то последствия. Тем более холодно на улице еще», – говорит благовещенец.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что поступило сообщение по факту нахождения мальчика в одном из домов Благовещенска. Полиция разбирается в инциденте.