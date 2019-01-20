Три года врачи принимали рак за послеродовую депрессию

Врачи в Великобритании три года считали, что женщина страдает послеродовой депрессией, но после выяснилось, что у нее последняя стадия рака яичников. Женщине удалили три опухоли и излечили от рака.

Клэр Томпсон (Claire Thompson) из Великобритании родила сына в 2013 году. После этого ее на протяжении нескольких лет беспокоили сильные боли внизу живота и частые вздутия. Женщина обратилась в больницу, но там ей сказали, что у нее все хорошо со здоровьем. Чуть позже к постоянным болям прибавилось то, что во время менструального цикла 38-летняя британка стала мучиться от сильного кровотечения.

Медики проводили обследования несколько раз, но так ничего и не находили. Врачи диагностировали Томпсон послеродовую депрессию на протяжении трех лет. «Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня были все признаки рака яичников, однако из-за родов произошла путаница», – вспоминает она. В критический период болезни женщина практически жила в больнице, жалуясь на постоянную слабость и боли.

В апреле 2016 года британка попала на прием к гинекологу, который спустя несколько недель распознал у нее злокачественную опухоль. Позже пациентке провели гистерэктомию (гинекологическая операция по удалению матки), после которой наступила преждевременная менопауза. В результате успешно проведенной операции женщине удалили три опухоли и излечили полностью от рака, сообщает «Лента.ру».

Пройдя ремиссию, женщина поделилась в Сети со всеми, чтобы они знали симптомы и предотвратили проблемы со здоровьем. «Я хочу, чтобы женщины понимали: если перед ними врач, это вовсе не значит, что он понимает их тело лучше, чем они сами», – заключила британка.