Бывшего замгубернатора Хабаровского края арестовали

Суд Центрального района Хабаровска вынес решение об аресте бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева и местного лесопромышленника Александра Пудовкина. Оба помещены под стражу на два месяца, до 17 мая.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Хабаровском крае идет расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве с предполагаемым ущербом на сумму больше 10 миллиардов рублей. Сотрудники ФСБ провели обыски в краевом правительстве. В деле фигурируют бывший первый зампред правительства края Василий Шихалев и экс-гендиректор компании «Азия лес», президент «БМ групп» Александр Пудовкин.

По информации Генпрокуратуры, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего чиновника правительства Хабаровского края, который в 2013-2018 годах курировал лесную отрасль. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и пособничество в мошенничестве. Ущерб бюджету предварительно оценивается в один миллиард рублей. Президента «БМ групп» Александра Пудовкина подозревают в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсант».

Следствие полагает, что Василий Шихалев лоббировал предоставление приоритетного статуса инвестпроекту ООО «Азия лес», которым на тот момент руководил Александр Пудовкин. Проект глубокой переработки древесины был введен в 2017 году.

Со слов пресс-секретаря губернатора Хабаровского края Надежды Томченко, обыски ознаменовали начало ревизии деятельности ряда министерств при предыдущем главе региона Вячеславе Шпорте. Василий Шихалев со сменой губернатора прошлой осенью ушел в отставку с поста первого зампреда правительства края по экономическим вопросам.