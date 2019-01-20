Пожар в Благовещенском районе уничтожил сено на полмиллиона рублей

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В Ровном Благовещенского района пал уничтожил 300 рулонов сена в личном подсобном хозяйстве. Ущерб местный фермер оценил в 500 тысяч рублей и обратился в полицию. Погорелец хочет разобраться – причастен ли к происшествию сельсовет. Для этого нужно установить, был ли пал контролируемым отжигом или возгорание началось случайно.

Пожар в окрестностях Ровного произошел 10 марта. По словам жителей, пал приблизился к жилым домам и дошел до участка Яремы Дудчак. Мужчина держит скотину. На его участке было 300 рулонов сена, их уничтожил огонь.

«Ущерб я оцениваю в полмиллиона рублей. Один рулон сена – около полутора тысяч стоит. Кроме сена, я покупал поддоны, пленку. Вот один рулон сена у меня остался, придется теперь покупать, потому что животных вообще кормить нечем. Одного рулона мне хватит от силы на неделю. У меня 60 свиней и 4 быка, но я хотел закупать бычков, пополнить хозяйство, поэтому запасал сено», – рассказал Амур.инфо Ярема Иванович.

Погорельцы написали заявление в полицию. В семье считают, что пал являлся контролируемым отжигом и был пущен по решению сельсовета.

«Они постоянно каждый год поджигают. Конечно, сейчас не докажешь, но дело в том, что главу видели в деревне до пожара, мы по камерам видеонаблюдения смотрели. Есть свидетель – мужчина гулял с собакой и видел машину, похожую на машину главы, и потом начался пожар», – рассуждает Юлия Дудчак, родственница погорельца.

Глава Волковского сельсовета Андрей Кузнецов рассказал Амур.инфо, что контролируемых отжигов сельсовет не проводил.

«Мы отжиги не делали, никаких у нас отжигов не было. Я ехал из Благовещенска и увидел, что уже там потихонечку горело под бугром, приехал. Пока предупредил пожарных, съездил домой, взял ранцы, переоделся. Пока подъехал, уже все разгорелось, пожарные подъехали, и я подъехал. Мы отжиги когда делаем, пожарных сразу вызываем, а вот этот пал – кто-то или бросил окурок, или еще что-то», – пояснил глава сельсовета.

Андрей Кузнецов пригласил жителя Ровного в администрацию, чтобы написать заявление на оказание материальной помощи.

«Он пришел, у меня написал заявление. В районную администрацию документы мы уже отдали, там сказали, что помощь будет – обычно до 50 тысяч рублей дают помощь. Деньги погорельцам выделяются из районного бюджета. У него сено сгорело, вот – на покупку сена.

Меня люди называют, потому что они видят, что отжиги раньше мы делали. Кто делает? Сельсовет. Ну они ко мне и приехали, говорят, мол, сельсовет отжигал. Как я могу защищаться? Неприятно, конечно, но куда деваться… Я его понимаю, у него там сено лежало, жалко, конечно», – рассказал Андрей Кузнецов.

Как пояснили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский», сообщение о происшествии действительно поступило в полицию. Установлено, что возгорание произошло в результате пала. Материалы проверки переданы в отдел надзорной деятельности и профилактики по Благовещенскому району для рассмотрения и принятия процессуального решения.