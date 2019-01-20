Фигуристы из России установили новый мировой рекорд в короткой программе (видео)

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на проходящем в Японии чемпионате мира. Отрыв от ближайших соперников – 1,97 балла.

Пара в коротком прокате набрала 81,21 балла. Предыдущее достижение установили на этом же соревновании китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун, набрав 79,24 балла. Третье место у Чен Пенг, Ян Дзин (75,51 балла). Наталья Забияко и Александр Энберт – четвертые (73,96 балла). Еще одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 69,99 балла и заняли шестое место, сообщает Eg.ru.

У россиян высокие шансы на победу. Накануне начала соревнований серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова оценила готовность наших и зарубежных спортсменов.

«Я слышала, что Вэньцзин и Цун находятся не в очень хорошей форме, но есть и другие сильные китайские пары, – цитируют "Известия" Леонову. – Но думаю, что Тарасова и Морозов должны у них выиграть и по катанию, и по сложности прыжков. Шансы на золото у Жени и Володи будут. Но здесь многое зависит от того, станут ли Джеймс и Сипре рисковать, заявляя в произвольную программу четверной выброс. В любом случае, бороться с ними можно».