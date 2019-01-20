Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:55 0

Хоккеисты Восточного разгромно проиграли «Амуру» из Хабаровска

Хоккеисты Восточного разгромно проиграли «Амуру» из Хабаровска
Фото: pixabay.com

19 марта в Свободном состоялся товарищеский хоккейный матч между командами «Космодром Восточный» из Приамурья и «Амур» из Хабаровска. Встреча закончилась с разгромным счетом 15:4 в пользу гостей.

После игры тренеры «Амура» провели мастер-классы для воспитанников местного хоккея. Также они посетили стартовую площадку космодрома Восточный с экскурсией, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Клуб «Амур» основан в 1957 году, а по результатам сезона 2017-2018 года команда выходила в плей-офф и боролась за Кубок Гагарина. Воспитанниками хабаровского хоккея являются олимпийские чемпионы Александр Могильный, Артем Зуб, Михаил Григоренко, чемпион мира Сергей Плотников и другие известные хоккеисты.

«Космодром Восточный» – это команда хоккеистов-любителей из состава сотрудников космического центра «Восточный». Она сформировалась несколько лет назад.

Просмотров всего: 373

#спорт

распечатать


В России и мире

Фигуристы из России установили новый мировой рекорд в короткой программе (видео)
Спорт 2

Комментатор Владимир Гомельский: амурским тренерам по баскетболу надо больше учиться
Спорт 1

Амурчане завоевали три золотые медали на чемпионате мира по муай тай
В России и мире

Кокорин просит торт на день рождения и звонок семье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь