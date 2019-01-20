Хоккеисты Восточного разгромно проиграли «Амуру» из Хабаровска

После игры тренеры «Амура» провели мастер-классы для воспитанников местного хоккея. Также они посетили стартовую площадку космодрома Восточный с экскурсией, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Клуб «Амур» основан в 1957 году, а по результатам сезона 2017-2018 года команда выходила в плей-офф и боролась за Кубок Гагарина. Воспитанниками хабаровского хоккея являются олимпийские чемпионы Александр Могильный, Артем Зуб, Михаил Григоренко, чемпион мира Сергей Плотников и другие известные хоккеисты.

«Космодром Восточный» – это команда хоккеистов-любителей из состава сотрудников космического центра «Восточный». Она сформировалась несколько лет назад.