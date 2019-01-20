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сегодня, 15:01 3

Журналист предложил выпустить сторублевые купюры с изображением Аллы Пугачевой

Журналист предложил выпустить сторублевые купюры с изображением Аллы Пугачевой
Фото: instagram.com/alla_orfey/

Британский журналист с русскими корнями Сева Новгородцев предложил выпустить сторублевые купюры с изображением Аллы Борисовны Пугачевой. Новгородцев считает, что Пугачева – это воплощение женского архетипа России и достойна стать украшением сторублевки.

«Она может оказаться на купюре в сто или тысячу рублей, потому что это глубоко русская женщина, которая многообразна по своей природе. Алла Пугачева может быть деликатной, нежной и скромной, а может – громкой, напористой и почти хамоватой», – заявил Новгородцев.

Ведущий популярных программ «Рок-посевы», «Севаоборот» и «БибиСева» Русской службы Би-би-си признал талант и музыкальность Пугачевой. Он отметил, что она начинала как пианистка. «Это национальная фигура. Русская женщина, женщина-мать, женщина-прабабушка», – отметил Новгородцев.

Назвав Аллу Борисовну прабабушкой, Новгородцев допустил фактическую ошибку. Пока звезда имеет только звание матери и бабушки. Старшему внуку Никите Преснякову исполнилось 27 лет. Пока что у музыканта нет детей.

17 апреля Алла Пугачева впервые за десять лет даст сольный концерт. Шоу «Алла Пугачева. P.S.» пройдет в Кремлевском дворце. Многие звезды и поклонники Пугачевой жаловались, что цены на билеты завышены. Однако снижения так и не последовало. Некоторые звезды уже купили билеты. Например, Ксения Собчак купила билет за 250 тысяч рублей, сообщает Cosmo.ru.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • dobry

    dobry
    2 часа назад

    Пусть лучше фунты выпустит

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Например, Ксения Собчак купила билет за 250 тысяч рублей" - вот на купюре таким достоинством и шлепайте портрет Пугачевой, пусть ее круг и пользуется-хранит купюрку.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    М-м-м...Чудак этот Сева. И корней у него, у Левенштейна этого, нету. Сам обрубил, когда королеве присягал.

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