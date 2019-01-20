Журналист предложил выпустить сторублевые купюры с изображением Аллы Пугачевой

Британский журналист с русскими корнями Сева Новгородцев предложил выпустить сторублевые купюры с изображением Аллы Борисовны Пугачевой. Новгородцев считает, что Пугачева – это воплощение женского архетипа России и достойна стать украшением сторублевки.

«Она может оказаться на купюре в сто или тысячу рублей, потому что это глубоко русская женщина, которая многообразна по своей природе. Алла Пугачева может быть деликатной, нежной и скромной, а может – громкой, напористой и почти хамоватой», – заявил Новгородцев.

Ведущий популярных программ «Рок-посевы», «Севаоборот» и «БибиСева» Русской службы Би-би-си признал талант и музыкальность Пугачевой. Он отметил, что она начинала как пианистка. «Это национальная фигура. Русская женщина, женщина-мать, женщина-прабабушка», – отметил Новгородцев.

Назвав Аллу Борисовну прабабушкой, Новгородцев допустил фактическую ошибку. Пока звезда имеет только звание матери и бабушки. Старшему внуку Никите Преснякову исполнилось 27 лет. Пока что у музыканта нет детей.

17 апреля Алла Пугачева впервые за десять лет даст сольный концерт. Шоу «Алла Пугачева. P.S.» пройдет в Кремлевском дворце. Многие звезды и поклонники Пугачевой жаловались, что цены на билеты завышены. Однако снижения так и не последовало. Некоторые звезды уже купили билеты. Например, Ксения Собчак купила билет за 250 тысяч рублей, сообщает Cosmo.ru.