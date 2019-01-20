Благовещенский музыкант выпустил сингл совместно с московским продюсером

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Музыкант из Благовещенска Александр Гордеев выпустил сингл «Радары». Об этом певец рассказал в своем Инстаграме. Песня доступна, в частности, в Apple Music и Google Play.

Как сообщил исполнитель ИА «Амур.инфо» по телефону, эта композиция – первая в рамках его сольного музыкального проекта. Благовещенец взял себе псевдоним Кинам.

«Песня создавалась московским музыкальным продюсером Максимом Загорулько, который сотрудничает с международным музыкальным лейблом Warner Music Russia. Композицию мы записывали здесь, в Благовещенске, а работа над песней, над звуком и аранжировкой велась в Москве», – поведал Александр Гордеев.

Певец отметил, что за «Радарами» последуют новые песни. «У меня уже в готовом варианте есть вторая, и сейчас работаю над третьей. Не знаю, хватит ли мне материала на альбом, но пока работы хватает», – сказал Александр Гордеев.

По его словам, в планах снять видеоклип на «Радары».

Александр Гордеев не раз становился героем публикаций на Амур.инфо. Например, в мае 2018 года сообщалось о клипе, который Александр создал совместно с жителем Индии.