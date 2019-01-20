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сегодня, 14:29 4

Благовещенский музыкант выпустил сингл совместно с московским продюсером

Благовещенский музыкант выпустил сингл совместно с московским продюсером
Фото: кадр видео

Музыкант из Благовещенска Александр Гордеев выпустил сингл «Радары». Об этом певец рассказал в своем Инстаграме. Песня доступна, в частности, в Apple Music и Google Play.

Как сообщил исполнитель ИА «Амур.инфо» по телефону, эта композиция – первая в рамках его сольного музыкального проекта. Благовещенец взял себе псевдоним Кинам.

«Песня создавалась московским музыкальным продюсером Максимом Загорулько, который сотрудничает с международным музыкальным лейблом Warner Music Russia. Композицию мы записывали здесь, в Благовещенске, а работа над песней, над звуком и аранжировкой велась в Москве», – поведал Александр Гордеев.

Певец отметил, что за «Радарами» последуют новые песни. «У меня уже в готовом варианте есть вторая, и сейчас работаю над третьей. Не знаю, хватит ли мне материала на альбом, но пока работы хватает», – сказал Александр Гордеев.

По его словам, в планах снять видеоклип на «Радары».

Александр Гордеев не раз становился героем публикаций на Амур.инфо. Например, в мае 2018 года сообщалось о клипе, который Александр создал совместно с жителем Индии.

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#музыка

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Комментарии
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  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    2 часа назад

    "и я мчусь на 200" - это на каком языке сочинено?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Дэвид Боуи


    Все верно! Просто вдумайтесь



    ~Груз 200 (груз две́сти[1][2], также жаргон военных двухсо́тый (груз)[1] в значении «убитый, мёртвый, погибший») — условное кодированное обозначение, применяемое при авиационной перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения[3][4][5][2][6]

    Обозначение цинкового гроба с телом погибшего солдата[1], в широком смысле погибшего[7]. Также используется как эвфемизм[1] для трупов убитых солдат[8], то есть для безвозвратных потерь, убитых. В современном мире также «грузом 200» называют любую перевозку тела в цинковом гробу, который весит около 200 кг[9]. Такая перевозка осуществляется авиатранспортом, железнодорожным транспортом, ритуальными автомобилями. (с) ВикаПетя

  • anschutka

    anschutka
    54 минуты назад

    Норм. Для фона пойдёт

  • aleun

    aleun
    37 минут назад

    Дэвид Боуи

    "и я мчусь на 200" - это на каком языке сочинено?



    Ну может он имел ввиду Крузак двухсотку... :))

    По песне - добротный российский попсовый ширпотреб, коих в интернете, как две капли воды, тысячи. Хорошо то, что кто-то делает хоть что-то. Мне песня не понравилась, но за работу респект.

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