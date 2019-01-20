Дмитрий Медведев распорядился увеличить некоторым бюджетникам зарплату

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому зарплаты некоторых бюджетников будут проиндексированы на 4,3 %. Увеличение произойдет с 1 октября 2019 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем прописано, что зарплата вырастет за счет средств федерального бюджета у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Дмитрий Медведев утвердил рост социальных пенсий на 2 % с 1 апреля текущего года.