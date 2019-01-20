Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 13

Дмитрий Медведев распорядился увеличить некоторым бюджетникам зарплату

Дмитрий Медведев распорядился увеличить некоторым бюджетникам зарплату
Фото: Амур.инфо

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому зарплаты некоторых бюджетников будут проиндексированы на 4,3 %. Увеличение произойдет с 1 октября 2019 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем прописано, что зарплата вырастет за счет средств федерального бюджета у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Как сообщало Амур.инфо, ранее Дмитрий Медведев утвердил рост социальных пенсий на 2 % с 1 апреля текущего года.

Просмотров всего: 1917

#работа #финансы #экономика

распечатать


Экономика 2

Амурстат назвал среднюю зарплату муниципальных и госслужащих
Общество

Амурчане продают рисунок за миллион рублей и китайский воздух в пакетах

Общество 2

Минтруд предлагает продлить программу маткапитала до 2024 года
Общество 2

На Дальнем Востоке семьи с детьми получат больше 3 миллиардов рублей
Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    чинуши снова будут снова больше получать за счёт денег пенсионеров и врачей

  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    2 часа назад

    У бюджетников хари не треснут?

    Скоро им банки предложат им зарплатные кароточки на VIP-золотые заменить.

  • цеховик

    цеховик
    2 часа назад

    Деньги с тройным налогообложением. Круговорот рублей в бюджете.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Вообще-то это ЗАКОН, и исполняться он должен ЕЖЕГОДНО по УМОЛЧАНИЮ.

    ТК РФ Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате труда работников

    В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются:

    величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации;

    меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы;

    ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной платы;

    ограничение оплаты труда в натуральной форме;

    ТК РФ Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы

    Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    2 часа назад

    чё то депутятиной завоняло.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Дэвид Боуи

    чё то депутятиной завоняло.



    мойся чаще

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    огнемётный Труш-за словом в карман не лезет

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеевчинуши снова будут снова больше получать за счёт денег пенсионеров и врачей


    Ну так когда предложили сократить зряплаты в ГД,ВВЖ громко высказал свое "фи",типа,а на что же бедным чинушам жЫть?Как все,на среднюю по России,оне не хотят!

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    Семён-Жириновский предлагал сократить Госдуму на треть

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Врачам уже повысили так что меньше получать стали.

  • specc

    specc
    2 часа назад

    Проблема в том, что у не бюджетников з/п никто не увеличивает, а, следовательно, всё это и порождает негатив.

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Noir

    Врачам уже повысили так что меньше получать стали.



    ))))

    совпадение будет?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    32 минуты назад

    Всё что я хотел бы сказать этому распорядителю... по новому "закону", тянет на 15 суток.

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь