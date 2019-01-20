Комментатор Владимир Гомельский: амурским тренерам по баскетболу надо больше учиться

У Владимира Гомельского немало регалий – он заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта международного класса по баскетболу, четырехкратный чемпион СССР, главный баскетбольный эксперт страны.

В Амурскую область он приехал на два дня в рамках проекта СИБУРа под названием «Связь поколений», который направлен на то, чтобы популяризировать баскетбол.

После семинара с амурскими тренерами Владимир Гомельский отметил, что им необходимо больше учиться. «В Амурской области есть региональная федерация баскетбола. Чем занимается? Хотя бы своими детскими спортивными школами занималась бы всерьез, чтобы мне не задавали на семинаре для тренеров вопросы, как мне задавали вчера. (...) Образовываться нужно, это не военная тайна. Все это публикуется. Другое дело, у нас, к сожалению, из 10 баскетбольных тренеров 9 не умеют читать – по-русски плохо, а по-английски тем более не умеют. Вся литература на английском, сербском, французском и испанском – вся литература по баскетболу на этих языках. На английском читать тренеры обязаны, все профессиональные клубы говорят по-английски», – рассказал Владимир Александрович.

Говоря о тренерстве в баскетболе в целом по стране, Гомельский отметил, что в России не хватает квалифицированных детских тренеров и селекционеров, которые вовремя выявляли бы талантливых детей.

«Мы раньше не упускали. Я уверен, что в нашей стране по-прежнему родители рожают детей, которые по своим антропометрическим данным баскетболу подходят. Но мы их либо не находим, либо находим поздно. А в 14-15 лет научить уже сложнее. Потому что баскетбол сложен не только координационно, но и технически. Когда ты начинаешь учить шестилетнего ребенка и 14-летного – огромная разница. Нам не хватает тренеров. Количественно и качественно», – уточнил заслуженный тренер.

Еще одна проблема – отсутствие в стране хорошо развитого студенческого спорта и баскетбола в том числе. Заканчивая детскую спортивную школу в 17 лет, юноши не готовы физически играть со взрослыми спортсменами, если только речь не идет о супервыдающихся данных. В пример Владимир Александрович привел Андрея Кириленко и ныне покойного советского баскетболиста Александра Белова.

По мнению Владимира Гомельского, именно из-за отсутствия квалифицированных детских тренеров, а также развитого студенческого спорта увеличивается пропасть между баскетболом в США и России. На скорость развития баскетбола в Штатах влияет то, что «скауты НБА, разведчики, селекционеры приезжают в Европу и забирают себе самых талантливых».

Также Владимир Гомельский признался, что, будучи главным баскетбольным экспертом страны, он может угадать исход матча с точностью до 66,6 %. В связи с чем ему даже поступали предложения от мошенников помогать им делать ставки, а затем делить выигрыш.

При всем своем опыте в комментировании почти всех видов спорта Владимир Александрович никогда не комментирует футбольные матчи.

«Очень-очень давно, еще даже не будучи мастером спорта, я начал об отечественном футболе узнавать всякие неприятные подробности. И этой негативной информации у меня накопилось очень много. И если вдруг у меня сорвется во время репортажа, то я обижу людей, которые в этом совершенно не виноваты. Зачем мне рисковать? Такого количества негатива, как в футболе, нет ни в одном другом виде спорта. Даже в фигурном катании», – объяснил принципиальную позицию спортивный журналист.

Кроме того, он считает, что «спортивному журналисту в отличие от политического и экономического журналиста не надо врать. И в этом его преимущество». Гомельский не стал уточнять, каких неспортивных журналистов, говорящих с экранов телевизоров неправду, он имеет в виду. «Я не хочу с ними ссориться. Да, такие есть. И главное, что большинство из них достаточно образованные и умные люди. Они понимают, что говорят неправду. У нас произошла несправедливая пенсионная реформа. Кто может на федеральном канале сказать, что это произошло и назвать причины, по которым это произошло? Никто. Уволят сразу же», – сказал он.

О впечатлении Гомельского после просмотра фильма «Движение вверх», почему он был готов уйти с показа, а также о том, за что ему иногда приходится извиняться после комментирования матчей можно прочитать в полном интервью на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы». Там же доступна видеоверсия программы.