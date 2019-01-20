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Благовещенцы на одной сцене увидят «Руки вверх» и «Отпетых мошенников»

Благовещенцы на одной сцене увидят «Руки вверх» и «Отпетых мошенников»
Фото: primamedia.ru

Поклонников музыки 90-х в Благовещенске ждет сюрприз: все, кто ждали концерт группы «Руки вверх» 25 марта, получат концерт сразу двух известных коллективов 90-х. Дальневосточный тур начался, и во Владивостоке 19 марта на сцену вместе Сергеем Жуковым вышли «Отпетые мошенники».

«Спев первые песни, лидер "Руки вверх" вдруг анонсировал сюрприз. В течение нескольких минут он представлял группу гостей. Это тоже оказался привет из 90-х. Группа, которая была популярна примерно в одно время с Жуковым, ими оказались "Отпетые мошенники". Подарок получился, конечно, неожиданным. Ребята спели три песни: "А у реки", "Девушки бывают разные" и – под свет тысяч огней от мобильных телефонов – "Люби меня, люби"», – сообщает ИА «Vl.ru».

В первый день на концерте было 6,5 тысячи зрителей. На второй продано 8,5 тысячи билетов.

В Благовещенске концерт группы «Руки вверх» запланирован в Grand Arena Ostrova на понедельник, 25 марта. Но только одной группы. Однако тур к 22-летию группы, открывшийся во Владивостоке, раскрыл карты досрочно.

Руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских подтвердила, что действительно благовещенцы смогут увидеть выступление сразу двух групп, популярных в 90-е: «Руки вверх» и «Отпетые мошенники».

«Это был сюрприз, о котором раньше нельзя было рассказывать, – добавила Яна Кряжевских. – Но теперь уже всё известно. В Благовещенске, как и во Владивостоке, все желающие смогут увидеть и услышать сразу две группы. Причем, насколько мне известно, "Отпетые мошенники" в Благовещенске еще ни разу не выступали. Поклонники этих групп еще могут купить билеты на концерт: на танцпол билет стоит 2 400 рублей».

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    37 минут назад

    Ну вот как их можно сравнивать...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    25 минут назад

    На отпетых может и сходила, рублей за 500, юность вспомнить, а от Жукова тошнит

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