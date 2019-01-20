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сегодня, 12:55 1

Амурские села получат Дома культуры на колесах

Амурские села получат Дома культуры на колесах
Фото: news.rambler.ru

Шесть автоклубов приобретут областные власти для сел Приамурья в 2019 году. Специализированные автомобили, оснащенные сценой, звуковым и световым оборудованием, помогут проводить развлекательные мероприятия в селах, где нет стационарных культурных центров.

«Всего в рамках реализации национального проекта "Культура" мы планируем приобрести 11 автоклубов в муниципальные районы области для организации обслуживания населения. Шесть из них будут приобретены в 2019 году и пять – в 2020 году», – пояснила министр культуры Приамурья Ольга Юркова.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» планируется оснастить 12 образовательных учреждений сферы культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (по четыре учреждения в 2019 году, 2011 и 2023 годах). Также в 2021-2022 годах будет проведена реконструкция здания Амурского областного театра кукол, который находится в Благовещенске.

Общие объемы расходов на реализацию этих проектов составляют 261,8 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – 229,7 миллиона рублей и средства консолидированного бюджета области – 32,1 миллиона рублей. Для реализации мероприятий нацпроекта учреждения культуры области могут принять участие в конкурсах на получение грантов – создание мобильных библиотек и концертных залов, оснащение оборудованием кинозалов, реализацию творческих проектов.

Между тем в области продолжается реализация проектов, которые начаты в 2017-2018 годах. Например, «Культура малой родины», по которому дома культуры получают средства на ремонт и обновление материально-технической базы. В 2019 году в рамках проекта 17 муниципальных образований получат около 19 миллионов рублей, сообщает областное правительство.

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#культура

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    9 минут назад

    Мда.. Проект. с 1917 ничего не изменилось. Ленин на броневике выступал. Нафига селам клубы стационарные? Правильно, не кому там "окультуриваться".

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