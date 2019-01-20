Помогая одним рыбакам, попавшим в снежный плен, амурские спасатели нашли еще двоих

Помощь рыбакам оказали спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке «Хивус-10» и эвакуировали мужчин.

Возвращаясь с места происшествия в Талакан, в 10 километрах от поселка спасатели обнаружили еще двоих рыбаков, которые не могли выехать с водохранилища из-за снежных заносов. И этих рыбаков спасатели взяли на борт судна. Медицинская помощь им не потребовалась.

На выезде с водохранилища рыбаков встретили представители административной комиссии Бурейского района и государственный инспектор ГИМС МЧС России. На водителей составлен протокол об административном правонарушении по статье 4.21 закона Амурской области «Об административной ответственности в Амурской области», сообщает амурское управление МЧС.