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Помогая одним рыбакам, попавшим в снежный плен, амурские спасатели нашли еще двоих

Помогая одним рыбакам, попавшим в снежный плен, амурские спасатели нашли еще двоих

Рыбаков, застрявших в Бурейском районе, спасли. Оказалось, что мужчины виноваты сами: водитель легкового автомобиля с двумя пассажирами, игнорируя запрещающие знаки и предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, 19 марта выехал на лед Бурейского водохранилища. И в 30 километрах от поселка Талакан рыбаки попали в снежный плен.

Помощь рыбакам оказали спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке «Хивус-10» и эвакуировали мужчин.

Возвращаясь с места происшествия в Талакан, в 10 километрах от поселка спасатели обнаружили еще двоих рыбаков, которые не могли выехать с водохранилища из-за снежных заносов. И этих рыбаков спасатели взяли на борт судна. Медицинская помощь им не потребовалась.

На выезде с водохранилища рыбаков встретили представители административной комиссии Бурейского района и государственный инспектор ГИМС МЧС России. На водителей составлен протокол об административном правонарушении по статье 4.21 закона Амурской области «Об административной ответственности в Амурской области», сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС

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