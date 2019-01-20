Снегопад ослабит хватку: прогноз погоды в Приамурье на 21 марта

В Амурской области 21 марта установится переменная облачность, местами по северным районам пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, днем усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 12…17, местами понижаясь до минус 25, по югу в ночные часы термометры покажут минус 9…14. Днем по северу будет минус 3…8, местами – минус 15 , по югу термометры покажут от нуля до минус 5, местами будет минус 10.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, днем усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 12…14, днем будет от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр.