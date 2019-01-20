С 2019 года в Амурской области появятся новые выплаты, связанные с рождением детей

Пять региональных проектов в рамках нацпроекта «Демография» начнут работу в 2019 году в Приамурье. О планируемых мероприятиях на заседании правительства области доложили руководители профильных министерств.

«Естественная убыль и миграционный отток населения, наблюдающиеся в последние годы, обусловили необходимость принятия действенных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни амурчан. В декабре 2018 года в области была завершена разработка региональных проектов, входящих в состав нацпроекта "Демография". Всего в него включено 5 региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни". Все они направлены на достижение главной цели – обеспечение устойчивого естественного роста численности населения», – рассказала министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева.

Так, с 2019 по 2024 годы в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» планируется предоставлять ежемесячные и единовременные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого, второго и третьего ребенка. С 2019 года только для субъектов ДФО вводятся две новые выплаты, связанные с рождением детей. Это единовременная выплата при рождении первого ребенка. Размер ее будет равен двукратной величине прожиточного минимума, установленного для детей. А также региональный материнский капитал семьям, родившим второго ребенка, который будет равен 30 % от федерального маткапитала. Право на новые выплаты будут иметь семьи вне зависимости от уровня дохода.

Как отметила Наталья Киселева, с введением ежемесячной денежной выплаты для третьего ребенка в Амурской области отмечается рост количества многодетных семей. С 2013 по 2018 годы количество многодетных семей в области выросло на 18,6 % – с 7 340 до 9 016.

Помимо этого, планируется изменить условия предоставления регионального маткапитала на улучшение жилищных условий при рождении третьего или последующих детей (в настоящее время её размер составляет 100 тысяч рублей). В 2020 и 2021 годах планируется расширить направления использования регионального маткапитала – получение платных медицинских услуг для детей–инвалидов и получение детьми платных образовательных услуг.

«Значительный ряд мероприятий планируется провести и по региональному проекту «Старшее поколение» – не реже одного раза в год ожидается проведение профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста. В 2020 – 2021 годах за счет средств федерального бюджета будут проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности», – рассказал министр здравоохранения области Андрей Субботин.

К 2024 году будут открыты 18 гериатрических кабинетов и 6 коек дневного стационара в медицинских организациях. 23 врача из районов области уже прошли обучение по профилю «гериатрия». Открыты и работают 9 кабинетов врача гериатра, в 2019 году откроют еще 7 подобных кабинетов. Для доставки амурчан в возрасте старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медучреждения для проведения скрининга планируется приобрести 10 автомобилей.

Пересмотреть условия использования транспорта предложила Минздраву региона первый заместитель председателя правительства области Татьяна Половайкина. «Возможно кроме людей пенсионного возраста стоит использовать автомобили и для доставки в медучреждения и других категорий граждан, к примеру, беременных женщин», – сказала зампред.

Одними из значимых факторов, способных повлиять на улучшение демографии в Приамурье, по мнению разработчиков программы «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей», может стать возможность женщинам с маленькими детьми устроиться на работу. Для чего министерством образования и науки региона в 2019 году планируется создание 560 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, 30 мест из которых создадут в негосударственном секторе дошкольного образования.

На повышении уровня и качества жизни амурчан влияние окажет и развитие спорта. Согласно программе «Спорт – норма жизни» на приобретение спортивного оборудования и инвентаря из федерального бюджета предусмотрено более 169 миллионов рублей. В 2019 году область получит субсидию из федерального бюджета в объеме 6,2 миллиона рублей, средства которой будут направлены в спортивные школы олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских видов спорта. Еще 76,6 миллиона рублей поступит в нынешнем году на оснащение спортивной инфраструктуры. На эти средства планируется оснастить современным оборудованием 8 малых спортивных площадок центров тестирования ГТО. Помимо этого, спортоборудованием будут оснащены два физкультурно-оздоровительных комплекса в Белогорске и селе Томское Серышевского района. Они будут включать мини-футбольное поле с беговыми дорожками, хоккейную коробку, либо универсальную спортивную площадку.

«Естественный рост численности населения – главная цель нацпроекта, которую можно достичь только при комплексной реализации мер, направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности от различных причин и, соответственно, увеличение продолжительности жизни», – сказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева.