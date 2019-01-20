Амурчане продают рисунок за миллион рублей и китайский воздух в пакетах

Амурчане стали публиковать на специализированных сайтах шуточные, странные и загадочные объявления. К продаже предлагают заряженные на «Битве экстрасенсов» цветы, «китайский воздух», банкноты с «красивыми» номерами.

Миллион рублей за картину хочет получить жительница областного центра. «Продам картину, шедевр, ни один Пикассо так не умеет. Все эти художники нервно курят в сторонке. Нарисована годовалой девочкой», – пишет автор объявления. Возможно, это шутка, а может быть, владелица действительно рассчитывает заработать большие деньги. Тем более что не так давно появлялись сообщения об успешной продаже «кота-экстрасенса».

Сообщение о картине висит на сайте уже месяц, и его не снимают. В отличие от другого, уже удаленного объявления, где амурчанин продавал китайский воздух в полиэтиленовом пакете. В описании товару присвоили некие чудодейственные свойства вроде способности завести очень много детей.

Еще один из пользователей сайта выставил на продажу разные виды цветов, якобы заряженных на «Битве экстрасенсов» (перечень фамилий экстрасенсов прилагается). Автор объявления утверждает, что его товар принесет богатство, деньги, удачу, любовь, успех, а также защитит от пьянства. Тот же автор продает некое «плацебо», которое применяется при таких проблемах, как лишний вес, мигрень, запои, запоры, недержание, диарея, подагра, ревматизм, боли в суставах.

Продают амурчане и «интересные» деньги, видимо, вдохновившись примером земляка, который продавал купюру с «красивым» номером за баснословные деньги. Правда, запросы подателя объявления поскромнее и номера не такие «красивые». Пятитысячную купюру можно купить «всего» за 10 тысяч. «По фэн-шуй эта купюра на привлечение денег для тех, кто родился в 1978 году», поясняет владелица банкноты. Номер у купюры действительно заканчивается на «78». Другую пятитысячную бумажку можно купить еще дешевле – за 7 тысяч. У нее «красивый» номер «7680768». Есть и другие подобные объявления.

Можно купить и доллары. Причем примерно вдвое дороже рыночной стоимости. Однодолларовую бумажку – за 150 рублей, двухдолларовую – за 300. Почему за них нужно столько платить, автор не пояснил. Возможно, это какие-то редкие и коллекционные банкноты.

Есть в продаже тевтонский шлем за 5 тысяч рублей, купленный автором на аукционе (возможно, это реплика). Есть и значок агента ФБР – здесь продавец честно предупреждает, что это просто копия.

Подборку объявлений подготовила газета «Телепорт».